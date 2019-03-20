豪乳記者曝光！淚控國會惡狼「撩裙抓胸摸臀」…隔天裝沒事繼續上班

▲被抓乳的記者A女還原案發經過，指控張書維在KTV包廂先摟她，再襲胸、摸臀。當事人已經變裝處理。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國會助理爆性醜聞！親民黨4連霸立委李鴻鈞的服務處主任張書維色膽包天，涉嫌在KTV及摩鐵分別對2名女記者襲胸及強脫衣褲意圖性侵，幸好關鍵時刻張書維無法勃起，女記者才逃過一劫。

A女在接受本刊採訪時氣憤地說：「張書維那天在KTV先摟著我，後來他就一直要往我的胸部摸、抓，我拿麥克風說：『我們來唱歌』，試圖降低他的注意力，但他唱歌時又摟著我，從我側邊直接把我的胸部整個抓住，當下我有跟他說『你不要這樣子』、『你是不是喝多了』、『這樣子我很不喜歡』。」

A女說：「張書維假裝沒聽到，然後唱歌時又繼續摸，還往下摸到我的臀部，甚至把我的裙子撩起來，後來又繼續往我的胸部摸。當下我非常生氣，就推開他，去旁邊坐，然後我看到他假藉交談，有意無意碰觸我同事的身體。」

B女逃出汽車旅館回家後徹夜難眠，情緒崩潰地向男友哭訴遭遇，自責自己做錯事，得罪重要採訪對象，深怕苦心經營的新聞路線一夕就毀了，工作還會不保，甚至擔心會被張藉此威脅，波及她和男友的感情，深夜還用LINE傳訊息告訴張說：「主任，今天的事就當作沒發生過。」

而此時A女和友人另有聚會，早已氣得向警界好友大罵被襲胸過程，但對B女的遭遇仍渾然不知，二人隔天還假裝若無其事地去上班。

《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿

《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。



更多鏡週刊報導

【國會性醜聞1】 春酒變花酒 國會惡狼硬上2女記者

【國會性醜聞2】 續攤KTV 立委主任看到豪乳記者一把抓

【國會性醜聞3】 騙進摩鐵 強脫衣褲霸王硬上弓