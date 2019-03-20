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國會惡狼硬上2女記者！KTV猛抓正妹豪乳　摩鐵性侵「不舉」未得逞

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圖、文／鏡週刊

國會助理爆性醜聞！親民黨4連霸立委李鴻鈞的服務處主任張書維色膽包天，涉嫌在KTV及摩鐵分別對2名女記者襲胸及強脫衣褲意圖性侵，幸好關鍵時刻張書維無法勃起，女記者才逃過一劫。

▲▼張書維擔任國會助理長達18年，竟對2名女記者襲胸又企圖性侵害，立委李鴻鈞得知後震怒，已將他辭退。（圖／鏡週刊提供）

▲張書維擔任國會助理長達18年，竟對2名女記者襲胸又企圖性侵害，立委李鴻鈞得知後震怒，已將他辭退。（圖／鏡週刊提供，下同）

離譜的是，事後張書維不但不知悔改，推稱遭設局仙人跳，還揚言要反告對方誣告及恐嚇。2名被害女記者已向警方報案，決心以法律制裁這匹惡狼。本刊也專訪在KTV遭襲胸的女記者，還原整個襲胸及性侵過程，讓惡狼劣跡現形。

立法委員補選剛落幕，象徵最高民意殿堂的立法院卻驚爆猥褻、性侵未遂醜聞，讓國會顏面無光。

▲▼張書維擔任國會助理長達18年，竟對2名女記者襲胸又企圖性侵害，立委李鴻鈞得知後震怒，已將他辭退。（圖／鏡週刊提供）

▲張書維堅持要到汽車旅館休息，並對記者伸出狼爪。

四連霸的親民黨立委李鴻鈞服務處主任張書維，被控在上個月春酒續攤時，涉嫌在KTV包廂對一名身材火辣的正妹記者A女猛抓豪乳，後來又趁另名更年輕的女記者B女準備搭計程車送他離開時，半路誘騙對方到汽車旅館，企圖脫光對方衣褲性侵，幸好最後因B女大喊，加上他無法勃起才未得逞。

離譜的是，已婚生子的張書維，平日衣冠楚楚，扮演立委分身為民服務，喝了酒竟變身惡狼，伸出淫爪意圖染指二名女記者，膽大妄為的程度令人咋舌，立委李鴻鈞第一時間得知後，斷然切割，已將他辭退。而2名被害女記者則已向警方報案，希望透過司法制裁這匹惡狼。

▲▼張書維擔任國會助理長達18年，竟對2名女記者襲胸又企圖性侵害，立委李鴻鈞得知後震怒，已將他辭退。（圖／鏡週刊提供）

▲記者A女還原過程。

本刊透過管道訪問被襲胸的記者A女，及差一點被性侵的女記者B女友人，一一還原張書維伸狼爪的惡劣過程，而2名被害女記者至今仍心有餘悸。

張書維　小檔案
年齡：約40歲 
學歷：文化大學法律系畢業
家庭：已婚，育有1子1女
經歷：立委李鴻鈞服務處主任

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關鍵字：鏡週刊,性侵,李鴻鈞

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