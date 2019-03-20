國會惡狼超渣！拐正妹記者進摩鐵強吻「不舉」　瞎辯：她脫光叫我X她

▲張書維酒醉後，堅持要到汽車旅館休息，涉誘騙女記者進房後，企圖性侵害。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

國會助理爆性醜聞！親民黨4連霸立委李鴻鈞的服務處主任張書維色膽包天，涉嫌在KTV及摩鐵分別對2名女記者襲胸及強脫衣褲意圖性侵，幸好關鍵時刻張書維無法勃起，女記者才逃過一劫。

本刊調查，張書維今年1月11日還在臉書貼文，稱其擔任立委助理已18年，「未來的一年，還請大家多多照顧」，沒想到才過一個多月，就因爆發性侵醜聞被李鴻鈞辦公室開除。本刊致電李鴻鈞新莊服務處探詢，服務處人員證實張已於2月底離職。

針對被控涉及猥褻及性侵未遂，張書維回應表示，是被2位女記者設局，已反控對方，他手邊備有餐廳、KTV包廂外、汽車旅館房外監視器畫面，證明是女記者主動接近他，還把他灌得唏哩嘩啦。

他說，當初友人帶傳播妹去KTV唱歌，女記者還說「你幹嘛叫傳播，有我們陪你就好」，事後女記者也傳LINE跟他說沒事，有證人及LINE對話為憑。張還說，當初飯局不是他約，酒也不是他帶的，下計程車要進到汽車旅館時，女記者走在他前頭，房間錢是她付的，鑰匙也是她拿的，進房後，「女記者脫光衣服，叫我X她，事後衣著完整走出房間，工作人員問她要不要叫車，她也說不用，並無異狀。」

張更提到，女記者主管來要錢，但沒說要多少，他坦承跟女記者親親抱抱，但沒發生性關係。

根據衛福部統計，熟人性侵比例超過8成，被害人多是女性，容易在毫無戒心的情況下發生，應盡量避免酒後與異性獨處一室，也不要喝不明液體。衛福部提醒，遭性侵時，務必保持冷靜，可撥打113保護專線或報警處理，各地家庭暴力及性侵害防治中心會評估被害人的需求，提供所需的庇護安置、驗傷診療協助、法律扶助、心理諮商輔導等相關保護扶助措施。



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