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天道盟新盟主49歲「鐵霸」起底　多起重大槍擊案與他有關

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▲3/12 10:40 天道盟新盟主鐵霸排場不小，出入都有黑衣西裝男簇擁、保護。(圖／鏡週刊，下同)

圖、文／鏡週刊

國內3大幫派之一的天道盟，最近產生新盟主「鐵霸」，他將在本月24日、前盟主「濟公」蕭澤宏的告別式之後，正式接掌天道盟。

今年49歲的鐵霸本名曾盈富，3年前接任天道盟太陽會會長，以剽悍、凶狠著稱，這次他在天道盟多名大老推薦下，經4度加持，確立盟主地位。

天道盟第3任盟主濟公今年2月7日因病過世，享年70歲。2月14日，天道盟各大老齊聚太陽會創會會長吳桐潭辦公室，原要推吳接任盟主，但吳年事已高，沒有意願，轉而舉薦鐵霸接任，大老們均無異議。

天道盟前盟主「濟公」蕭澤宏靈堂設於新北市蘆洲，預計3月24日舉辦告別式。

為了確認鐵霸的盟主地位，2月16日中午，天道盟大老邀集各會會長、幹部近百人，在台北市逸仙樓餐廳席開10桌，籌辦濟公治喪委員會，鐵霸在大老陪同下，逐桌敬酒，最後出席人員一致鼓掌通過，由鐵霸擔任濟公的治喪委員會主任委員，並接任天道盟盟主。

天道盟前盟主濟公移靈時，鐵霸帶領各會會長、幹部到靈堂上香致意。（讀者提供）

2月25日，濟公移靈至蘆洲靈堂，鐵霸更帶領各會會長、幹部上香致意，盟主地位更趨穩固。濟公移靈後，擔任治喪委員會主委的鐵霸幾乎天天都到靈堂巡視，也動員上百名太陽會成員在現場值班，接待前來致意的人士。

「濟公」蕭澤宏的訃聞設計比照古代聖旨，封面還有天道盟盟徽。治喪名單上就是由鐵霸掛名主委，地位可見一斑。

濟公的訃聞日前印製完成，鐵霸沒有懸念，列名治喪委員會主委。至此，鐵霸接任天道盟盟主算是塵埃落定。

鐵霸小檔案
  • 本名：曾盈富
  • 現職：天道盟盟主、太陽會會長
  • 年齡：49歲
  • 出生：台北市
  • 家庭：已婚、育有3女2子
  • 經歷：太陽會捍衛隊長、太陽會台北分會會長，入獄3次（共15年）


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