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國會惡狼揉乳KTV還原！知名富二代也在場　「強吻」正妹記者被後不舉

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▲張書維在KTV唱歌時，藉著酒意觸碰女記者，後來竟大膽襲胸，被害人已提告。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國會助理爆性醜聞！親民黨4連霸立委李鴻鈞的服務處主任張書維色膽包天，涉嫌在KTV及摩鐵分別對2名女記者襲胸及強脫衣褲意圖性侵，幸好關鍵時刻張書維無法勃起，女記者才逃過一劫。

據表示，張書維2月22日邀請B女參加春酒聯誼午宴，B女為了拓展新聞路線人脈同意赴約，但為顧及安全，找了同事A女陪同，餐會地點在一家高檔連鎖餐廳，受邀者包括醫美富二代、社團菁英、旅行社老闆及地方民代夫妻共8人。

席間賓主盡歡，張書維不斷向女記者敬酒，眾人喝掉一瓶一公升裝的威士忌，酒酣耳熱之後，張覺得不夠盡興，提議續攤，但與會者多有要事並未參加，最後由醫美富二代開著新買的賓士車，將張書維及2名女記者載送到西門町錢櫃KTV唱歌。

張書維在高檔餐廳宴請女記者喝春酒，席間一行人喝掉一瓶一公升的威士忌。

不久，張書維的一名男性友人帶著一位傳播妹到場齊嗨，但張的友人只待了10多分鐘就和女伴先行離去，最後只剩張書維及2名女記者繼續歡唱。

張書維在春酒聯誼餐會後，提議到西門町的錢櫃KTV唱歌，在包廂內伸出鹹豬手對女記者襲胸。

被害人B女好友向本刊說，張書維藉著酒意靠近A女攀談，冷不防地伸出淫爪，用力抓了A女胸部一把，讓A女相當生氣，立刻痛罵張的惡行，還指責他說：「你不可以這樣！」

被抓乳的記者A女還原案發經過，指控張書維在KTV包廂先摟她，再襲胸、摸臀。當事人已經變裝處理。

未料，張彷彿喝醉酒，竟若無其事繼續唱歌，之後改靠近B女聊天，A女見狀，立刻叫B女躲進廁所；後來A女因不勝酒力，在包廂沙發睡著，直到被朋友打來的電話聲吵醒，睜開眼睛一看沒人，卻忘了B女此時仍躲在廁所，加上張書維恰好離開包廂，她以為活動結束便自行離開KTV。

等到B女走出廁所，沒見到A女，只剩她和剛回包廂的張2人，這才想起續攤前，張書維的友人曾交代，若張喝醉了要幫忙送回家，但B女根本不知張住哪，只好叫來計程車，要把張送去雙方都認識的里長辦公室休息。

半路上張書維看到汽車旅館，竟直嚷著不要回去，反而要B女先陪他到汽車旅館休息，B女不肯，雙方在車上盧來盧去，連計程車司機都看不下去，索性在路邊停車約10分鐘，等2人決定要去哪。

被害人好友向本刊說，由於張不斷吵著要去摩鐵，B女原本不同意，但因有尿意，急著上廁所，加上張對B女說：「我喝醉了，妳送我進去再走。」B女心想上完廁所就離開，便送張到汽車旅館。

根據路口監視器畫面顯示，張書維在汽車旅館前下了計程車，但B女仍在車上沒下來，過了十幾秒，張回頭找B女，B女才下車。

B女友人說，當時張書維跟B女說：「妳送我進汽車旅館就可以走了。」B女信以為真，才下車走進旅館。

不料，張書維進房後竟露出猙獰面目，不但堵在門口不讓B女離開，更撲上去強吻擁抱，意圖不軌，B女嚇得大叫，甚至佯稱月經來了，懇求張書維放她一馬，張書維擔心B女叫聲會引人注意，加上自己因不舉而無法得逞，在B女強力掙扎下才放過B女。

  • 《鏡週刊》關心您：不良行為，請勿模仿
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