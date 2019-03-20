國會惡狼岳父大有來頭！新莊知名第二代傳人　妻臉書PO文藏密碼

▲張書維常在臉書po文貼出全家出遊照片，形塑家庭幸福美滿模樣，未料竟企圖染指女記者。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國會助理爆性醜聞！親民黨4連霸立委李鴻鈞的服務處主任張書維色膽包天，涉嫌在KTV及摩鐵分別對2名女記者襲胸及強脫衣褲意圖性侵，幸好關鍵時刻張書維無法勃起，女記者才逃過一劫。

張書維被控涉及對2名女記者猥褻及性交未遂，案發後，張書維仍在臉書貼出與妻小全家出遊的照片，生活似乎並未受到影響。張妻3月初也在臉書貼文：「有時候想想危機就是轉機！放鬆步調重新調整再出發！」似乎對丈夫涉入的性侵未遂及性騷擾案並非毫不知情。

張書維友人透露，近日得知張離職關心詢問，但張否認此事，並稱日前才到立法院拿新名片，甚至強調他會做到李鴻鈞這屆立委任期結束。

本刊調查，張書維的岳父是新莊知名的「响仁和鐘鼓廠」第二代傳人、「台灣鼓藝大師」王錫坤，張也因此在新莊有一定的知名度。李鴻鈞也是借重其在新莊的人脈，而在幾年前讓他擔任服務處主任。

2016年1月13日，當時參選總統的親民黨主席宋楚瑜，在選前衝刺階段參觀張書維岳父的鼓廠，還當場拿起鼓棒，邊打邊唸已故國寶級布袋戲大師黃海岱教他的段子：「半神半聖亦半仙，全儒全道是全賢，腦中真書藏萬卷，掌握文武半邊天。在下素還真！」而牽成這場造勢活動的正是張書維。

去年3月，「MeToo」反性騷擾在全球掀起浪潮，台灣職業安全健康連線等多個團體爆料，立法院也傳性騷擾，至少6人受害，最後卻無疾而終。身為民意最高殿堂的立法院不能成為犯罪死角，更不能「河蟹」私了，除了要究責，並鼓勵更多被害人站出來，檢警也要加快偵辦腳步，還給被害人公道。



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