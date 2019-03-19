花55萬買豐胸內衣　長髮妹穿2個月胸部、體重一起增加11公斤

大陸中心／綜合報導

四川省成都市張姓女子為了追求更完美的身材，不惜砸下12萬元人民幣（約55萬元新台幣）購買10套號稱可以豐胸的塑身內衣，沒想到穿了兩個月胸部是變大了，但體重也從原本的44公斤增加到55公斤，整整胖了11公斤，讓她氣得直說，「（內衣）勒到都呼吸困難了！」

▲張女想靠穿內衣豐胸，結果卻變胖11公斤。（示意圖／翻攝自pixabay，與本文當事人無關，下同）

根據《封面新聞》18日報導，留著一頭長髮的張女指控，這10套有豐胸效果的塑身內衣都是去年10月在當地一間美容院訂製的，「我對自己的身材要求比較高，得知穿內衣也能豐胸就很心動，詢問老闆娘才知道要量身訂做，於是透過關係聯繫上丁姓內衣設計師。丁老師嫌我自身條件差，一開始就曾提到訂做的價格會比較高，我也接受了。」

沒想到一個月後張女收到訂做的塑身內衣，開心穿上以為就能練出完美的身材曲線，沒想到穿了兩個月胸部是變大了，但體重也跟著一起增加，讓她從原本44公斤的體重一下子暴肥到55公斤，「勒到都呼吸困難了！」這時，她才意識到可能受騙上當，白白花了冤枉錢。

▲張女自稱對身材管理很嚴格。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

張女聲稱，後來帶著內衣回到美容院想退貨，一度拿不到錢，於是改向成都市武侯區的市場監督管理局求助，因為過去購買時沒有開立發票，雙方只能用協商的方式協調，最後總算拿回10萬8000元人民幣，也讓她從中學到一次教訓，「錢是退了，但我還是想用自己的經驗提醒更多人，千萬要擦亮雙眼，理性消費。」

而這件事在微博上傳開後，網友們大多覺得張女的處境並不值得同情，還紛紛留言調侃她，「真的是吃虧又受罪」、「怎麼會胖到那麼多才發現自己暴肥」、「55公斤其實也不算太重吧，幹嘛減肥？」、「看來是貧窮限制了我的想像力」、「有錢也不能這麼容易被騙吧」。