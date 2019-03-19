　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

開門目睹女友戰舊愛！他「轉身出門抽菸2分鐘」掏刀…回頭捅死小王

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲謝男一開門就看到女友跟其男友在床上。（示意圖／CFP）

記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹一名做裝潢的謝姓男子回家時，驚見同居女友正在跟杜姓前男友發生性關係，氣得當崩潰、轉身出門抽菸2分鐘，抽完後進屋發飆揍人，還拿刀將杜男捅死。一審判謝男13年徒刑，二審改依「義憤殺人」輕判為5年10月，但最高院撤銷上訴，因謝男「出門抽菸」這點改為殺人罪，判處13年徒刑定讞。

判決書指出，謝男與失業的賈姓女友在新竹縣湖口鄉同居2年多，雙方已如同夫妻般生活；謝男2017年8月24日晚上回家時，聽到門內有男女奇怪的聲音傳出，急得打開門一看，當場讓他心冷，直接喝令偷情的杜男說，「我給你5分鐘穿衣服穿褲子」，隨即轉頭出門抽菸。

豈料，謝男抽了2分鐘後進入屋內，看著房內凌亂的場景越想越氣，直接動手毆打賈女，盡管對方辯解是前一天喝酒宿醉、認錯人才會發生關係，但謝完全聽不進去。此時，身為前男友的杜男出言挑釁說，「賈女是我的人」、「你不用再打她了，你打她幹嘛，你不要還我」。

此話一出，謝、杜兩人直接纏鬥，謝男也在混亂之中拿出家中的19公分的尖刀狠刺對方腹部，讓杜當場噴血倒地，送醫後因胃、胰臟、腹腔靜脈刺破而失血過多，不治身亡。

▲▼抽菸,老菸槍,空氣汙染,癮君子。（示意圖／ETtoday資料照）

▲杜男行兇前抽菸的2分鐘成為判決關鍵。（示意圖／ETtoday資料照）

謝男辯稱，他因杜男挑釁，只是想給對方教訓，倘若真想殺人，就會直接刺頭部、頸部或心臟，且當下目睹偷情過程，又被小王毆打、嗆聲，才會氣到傷害對方，認為自己屬於義憤傷害致死罪，最重應判5年以下徒刑。

一審法官認為，謝男持刀攻擊，已從傷害的程度轉為殺人，且男女朋友間並無夫妻間要有的忠誠義務，加上行兇前抽菸的2分鐘不符「當場激於義憤」的要件，但念謝男自首而減刑，依殺人罪判刑13年。

二審法官指出，賈女證稱想跟謝生小孩，「事發那幾天我才會都沒有穿衣服」，兩人已有夫妻關係之實，設想謝男撞見愛人偷情、被挑釁的情況，任何人都會激起一時憤慨，因此改依最重可判刑7年的義憤殺人罪，判謝5年10月徒刑。

更一審法官認為，謝男離開現場、抽完菸後才返回，不構成「當場」基於義憤而殺人，又改認定謝男犯普通殺人罪，仍重判13年。全案再上訴最高法院，最高法院19日駁回上訴定讞。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：吸菸有害健康！

►每天2杯手搖飲「早死風險增63%」！ 哈佛研究：喝越多死越快

►《玩具總動員4》正式預告　「牧羊女180度大轉變」網：帥炸

ET快訊
正妹空姐曬美照！「混血感五官+傲人身材」迷倒8萬人：是真人版
影／《玩具總動員4》正式預告！「牧羊女180度大轉變」網：帥
遭丟養老院！83歲嬤「爬2公尺柵欄」逃跑…摔地淚吼：想家　警

關鍵字：新竹,女友,偷情,,前男友,抽菸,小王

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

開門目睹女友戰舊愛！他「轉身出門抽菸2分鐘」掏刀…回頭捅死小王

5天前墜八通關古道亡　直升機吊掛起遺體

「潮味」男偷女性內褲要自穿　再度光臨賣場改偷電池

她在臉書罵「爛人！」人夫設計師提告　法官判無罪：因為是事實

50歲人妻翹臀太性感　31歲色男忍不住竟伸手強摸

將國中女兒當充氣娃娃拒認罪　小弟妹「我有看到」揭獸父亂倫

醉女投宿摩鐵沒關門　下體疼痛驚醒...陌生男在亂來

毒品中盤商被舉報　北市警圍捕赫見手槍已經上膛

西螺主題餐廳藏賭場！　警天天臨檢還遭嗆「檢警無奈何」

渣男豆漿內偷加「神秘果」催情　她躺摩鐵內衣被解開險失身

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

Kiwebaby林進婚紗照曝光！　「前後全挖空」調情對視：謝謝寶貝

警察挖到「祖傳藥粉」夾鏈袋 秒帶回派出所！結局逆轉笑爆萬人

機車考照先上「3天駕訓班」 交部4/16起試辦補助1000元！

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

開門目睹女友戰舊愛！他「轉身出門抽菸2分鐘」掏刀…回頭捅死小王

5天前墜八通關古道亡　直升機吊掛起遺體

「潮味」男偷女性內褲要自穿　再度光臨賣場改偷電池

她在臉書罵「爛人！」人夫設計師提告　法官判無罪：因為是事實

50歲人妻翹臀太性感　31歲色男忍不住竟伸手強摸

將國中女兒當充氣娃娃拒認罪　小弟妹「我有看到」揭獸父亂倫

醉女投宿摩鐵沒關門　下體疼痛驚醒...陌生男在亂來

毒品中盤商被舉報　北市警圍捕赫見手槍已經上膛

西螺主題餐廳藏賭場！　警天天臨檢還遭嗆「檢警無奈何」

渣男豆漿內偷加「神秘果」催情　她躺摩鐵內衣被解開險失身

《一吻定情》林允修牙前…網讚：更美！　未出道「清純伴娘照」曝光

中學五人制／南澳小個子游森　靠體能速度彌補力拚國手

陸警抓通緝犯放「兒時嫩照」　網笑爛：以為哪個孩子又走丟了

家暴父狂追親情勒索　綠玫瑰怒：我不是父母的私有物！

中學五人制／高中決賽展開　民雄農工2連勝進8強拼三連霸

保皇派怎看賴清德選總統？　卓榮泰提四聲明！「我保的是台灣」

澎湖磷蝦大爆發！赤崁漁港秒變「美乃滋粉海」超密集　民眾狂搶撈

大專棒聯／執教文化10年奪4冠　廖敏雄：沒奪冠心裡不舒服

開篷狂飆325km／h！麥拉倫720S Spider「1768萬元」絕美現身　

中職／郭阜林開轟成空響　悍將6比4賞獅首敗

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

社會熱門新聞

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根..

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭..

平交道擋車大逆轉　2車主還原真..

3閨蜜聊整夜　早起卻發現1人身..

目睹女友戰舊愛！他抽菸後捅死小..

小孩照書養　1歲半童不會走路

83歲阿公遭重機撞死　孫女嚇傻..

桃機恐怖夫扔妻下4樓　引爆點曝..

夜店殺警案屁孩持槍討債　還擁火..

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美..

撞見女友床戰　男殺情敵判13年..

命女疑犯全裸張腿揉乳採證　法務..

沒錢多買機票！男阻妻同赴美　抓..

命被告張開雙腿採證　地檢：不構..

更多熱門

相關新聞

撞見女友床戰　男殺情敵判13年定讞

新竹縣謝姓男子2016年晚間返回家中，竟當場撞見女友與前男友在床上激戰。謝男與情敵口角，雙方動刀大打出手，謝男持刀刺死對方。一審將他重判13年，二審改輕判有期徒刑5年10月，更審又重判13年。案經上訴，最高法院19日駁回上訴定讞。

美籍妻戀上夫同事　抓包快落跑

女友「幫我買這支」！他一看：太為難了吧

幼教師撿到2000元　兒面前塞口袋

國中小女友在外偷吃　男大生反被抓

讀者迴響

發燒話題

酒駕修法 雞排妹 TWICE志效 王令麟 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 勝利退演藝圈 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 王令麟 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 文化大學 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 孫安佐 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 聲林之王 蒼井空 興富發 劉寶傑 美的好朋友 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

醜爆了！供應鏈證實新iPhone搭載3鏡頭

吃麥當勞漢堡舌頭流血！吐出一根針

東石84歲駝背嬤後仰摔倒！竟神奇痊癒

免運動！她靠金針菇茶「刮油狂瘦」

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

甜笑妹「胸前邪惡一條」師父看暈

鄰居連錯藍芽　他連聽4天笑爆了

騎士：停紅綠燈以為到日本了！307公車過彎推爆

立法院「人全不見」剩黃國昌　網怒：有夠扯

屏東嬤撿紙箱！他一轉頭200萬紅賓士嚇歪

2020換發新身分證　將會取消國旗

妻小跑了土地被親戚搶走　他邊哭邊上吊死在豬圈

「香港飛魚」練泳猝死得年26

「大咖女神」現身台南高鐵　網嗨翻：想請假

平交道擋車大逆轉　2車主還原真相

更多

最夯影音

更多

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

被陸生問若當「台灣區」領導人柯P反擊：應該說我當中國領導人

郭台銘一趟高鐵加碼900萬公斤 「1年買1000萬公斤蔬果」高雄為主

雙北最大水道！泰國蝦吃到飽　林口流水蝦超炫LED七彩燈

王嘉爾淘汰《超女》劉力揚　「最能唱的表現不穩也沒辦法」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面