開門目睹女友戰舊愛！他「轉身出門抽菸2分鐘」掏刀…回頭捅死小王

▲謝男一開門就看到女友跟其男友在床上。（示意圖／CFP）



記者鄒鎮宇／綜合報導

新竹一名做裝潢的謝姓男子回家時，驚見同居女友正在跟杜姓前男友發生性關係，氣得當崩潰、轉身出門抽菸2分鐘，抽完後進屋發飆揍人，還拿刀將杜男捅死。一審判謝男13年徒刑，二審改依「義憤殺人」輕判為5年10月，但最高院撤銷上訴，因謝男「出門抽菸」這點改為殺人罪，判處13年徒刑定讞。

判決書指出，謝男與失業的賈姓女友在新竹縣湖口鄉同居2年多，雙方已如同夫妻般生活；謝男2017年8月24日晚上回家時，聽到門內有男女奇怪的聲音傳出，急得打開門一看，當場讓他心冷，直接喝令偷情的杜男說，「我給你5分鐘穿衣服穿褲子」，隨即轉頭出門抽菸。

豈料，謝男抽了2分鐘後進入屋內，看著房內凌亂的場景越想越氣，直接動手毆打賈女，盡管對方辯解是前一天喝酒宿醉、認錯人才會發生關係，但謝完全聽不進去。此時，身為前男友的杜男出言挑釁說，「賈女是我的人」、「你不用再打她了，你打她幹嘛，你不要還我」。

此話一出，謝、杜兩人直接纏鬥，謝男也在混亂之中拿出家中的19公分的尖刀狠刺對方腹部，讓杜當場噴血倒地，送醫後因胃、胰臟、腹腔靜脈刺破而失血過多，不治身亡。

▲杜男行兇前抽菸的2分鐘成為判決關鍵。（示意圖／ETtoday資料照）



謝男辯稱，他因杜男挑釁，只是想給對方教訓，倘若真想殺人，就會直接刺頭部、頸部或心臟，且當下目睹偷情過程，又被小王毆打、嗆聲，才會氣到傷害對方，認為自己屬於義憤傷害致死罪，最重應判5年以下徒刑。

一審法官認為，謝男持刀攻擊，已從傷害的程度轉為殺人，且男女朋友間並無夫妻間要有的忠誠義務，加上行兇前抽菸的2分鐘不符「當場激於義憤」的要件，但念謝男自首而減刑，依殺人罪判刑13年。

二審法官指出，賈女證稱想跟謝生小孩，「事發那幾天我才會都沒有穿衣服」，兩人已有夫妻關係之實，設想謝男撞見愛人偷情、被挑釁的情況，任何人都會激起一時憤慨，因此改依最重可判刑7年的義憤殺人罪，判謝5年10月徒刑。

更一審法官認為，謝男離開現場、抽完菸後才返回，不構成「當場」基於義憤而殺人，又改認定謝男犯普通殺人罪，仍重判13年。全案再上訴最高法院，最高法院19日駁回上訴定讞。

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