蔡賴對決！民進黨籌組「五人協調小組」陳菊、鄭文燦、柯建銘入列





▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）



政治中心／綜合報導



行政院長前院長賴清德登記民進黨總統初選，挑戰爭取連任的總統蔡英文。民進黨主席卓榮泰昨表示，總統初選3月22日登記截止，3月23日至4月2日協調。中常會今(20日)將成立五人協調小組，包括卓榮泰、立院黨團總召柯建銘、桃園市長鄭文燦、總統府秘書長陳菊以及行政院推派人選，若協調無果「就進入到民調初選」。

為因應具高難度的總統協調，卓榮泰說，他草擬請陳菊、柯建銘、鄭文燦等5人籌組初選協調小組，「這已經不是大師兄能做的，需要老師傅才能出來協調了」，但結果仍需待20日中常會通過才能確定。若進入民調，民進黨的民調中心、以及委託單位做出來的民調不容懷疑，他已用補選機制測試過一次，他有信心。

對於總統初選，卓榮泰提出四項要求︰一，黨負責人一定中立、公正；二，要求黨務主管絕對中立，選務絕對公平；三，要求黨公職在登記還沒完成、結果出爐前，不宜過度表態，否則會將其解讀為個人喜好或派系運作；四，請求所有支持者在結果出爐前，不要對另外一方太情緒化。

卓說，民進黨本來就有初選機制，賴清德登記不會讓黨內分裂，也不能分裂，其他競爭政黨都在看民進黨是否可以度過這關。初選就是民主出發，最後要達到團結。