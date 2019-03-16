超甜！高嘉瑜也在推廣農業　內湖「白石湖草莓」比日本好吃

▲高嘉瑜也推廣農業帶「白石湖」草莓上節目。（圖／取自高嘉瑜臉書，下同）



記者林彥臣／綜合報導

自從韓國瑜當選高雄市長以後，全台灣的政治人物與政論節目都掀起一股推廣農業與農產品的風潮，想不到身處在都會區的台北市議員高嘉瑜竟然也在新聞節目《關鍵時刻》上推廣內湖白石湖的草莓。《關鍵時刻》連日來的節目內容都在品嘗台灣美味的農產品，也讓網友戲稱節目變成了「關鍵食客」。

節目上農業網紅「Lin bay 好油」表示，「這個白草莓的品種，在日本就叫『淡雪』，但是我必須說一句公道話，淡雪在日本吃起來滿酸不好吃，可是她（高嘉瑜）的比淡雪好吃太多了。」

高嘉瑜驚呼，「超甜！超甜！超甜！而且我跟大家報告，這個草莓非常不容易栽種，因為它要在日光非常少，要控制非常好，因為日光太多就會變成紅色，但是不夠又沒辦法漂亮，它要剛剛好控制才能種出這麼漂亮的草莓」。

高嘉瑜表示，「然後我們還有這個，這個是叫做『桃薰』它是水蜜桃口味的草莓，這個草莓真的超好吃的，而且我大家報告，雖然牛肉好吃，但是我跟你講這個吃完超越牛肉，還想一顆再吃一顆，喔！這個水蜜桃味道真的好濃！」

高嘉瑜說，「所以你沒想到說，在內湖也能夠栽種出這麼特色的草莓，白石湖！大家到我們內湖拜拜還有……還有這個我們做的，手工做的草莓產品、草莓包大家可以吃」。