蔡賴對決／挺小英？挺賴神？　卓榮泰喊話黨工：不要過度表態

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者屠惠剛、徐文彬攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨18日展開總統大選黨內初選登記，行政院前院長賴清德聲稱民進黨處境比2008年還險峻，決定勇敢承擔並前往登記，力拼連任的總統蔡英文則在19日派出年輕議員代為領表，21日前將正式登記。「蔡賴對決」展開，黨員紛紛表態，民進黨主席卓榮泰20日接受廣播專訪時卻對黨工喊話，「這個時段裡不要過度表態」。

賴清德18日登記隔天，包括英系掌門人陳明文在內等22名民進黨立委在議場前召開記者會聲援，力挺蔡英文連任。有連署的但沒現身的有蔡適應、黃秀芳跟鄭運鵬。

卓榮泰20日接受廣播主持人周玉蔻專訪，針對黨工紛紛表態，卓榮泰表示，立法委員、黨工職心中有喜好很正常，但他希望在這個時刻裡面，「不要過度表態」，他強調，「昨天立法委員有一些說支持連任，台南市議會說支持賴清德，也許很熱鬧，但萬一擦槍走火，碰出火花，那不是我們樂意看到」。

周玉蔻逼問是不是要透過黨的力量逼著團結挺小英，卓榮泰強調，初選代表的是從民主出發，但初選後要一起團結勝選，這樣才是民主的體現。

針對周玉蔻質疑，賴清德參選是一場安排好的陰謀，一舉搶佔媒體版面，甚至連超夯的高雄市長韓國瑜都被蓋過，卓榮泰強調，絕對坦蕩蕩沒有陰謀，就照著民主程序去走，制度存在時程也安排好了，他解釋，黨內沒有「連任優先」的規定，初選程序才是體現民主的表現。

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