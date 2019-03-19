新課綱8月教科書審查難產？　國教院：5月底如質完成

▲教團質疑教科書審訂進度太慢，國教院長許添明表示，有信心如期如質上路。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

12年國教課綱8月就要上路，但外傳仍有許多教課書內容尚未確定，讓各界擔心會有難產狀況。國家教育研究院院長許添明19日指出，新版教科書一定會以嚴謹程序確保教科書品質，並如期、如質完成教科書審查，另外，為了讓各教科書出版業者有較為充裕的時間發展國中小後續各冊教科書，108-110學年度教科書送審可彈性調整為學期送審。

國教院表示，從去年6月起，配合十二年國民基本教育課程綱要發布，已分階段受理中小學教科書，截止18日止，總計受理470冊，已通過審查者68冊、審查修正中有357冊，另外，也持續加速後續各階段之審查，依據目前審查進度，審查修正中之教科書，本院至遲於今年五月底前完成審查作業，並依領域科目於108年4月15日(語文領域、生活課程、全民國防教育)、5月15日(數學、健康與體育、科技、自然科學、綜合活動、藝術、社會、技術型高中15群科)分兩階段辦理公告，屆時各學習階段確定會有教科書可供學校選用。

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▲國家教育研究院重申，108課綱教科書會如質完成審查。（圖／教育部提供）

針對外界認為，教科書內容是否會因編審作業倉促，影響品質，國教院也重申，教科書送審前，辦理課程綱要草案、教科書開發及素養教科書設計相關的工作坊及研討會，積極協助教科書出版社研發教科書外，並於課程綱要發布後，陸續舉辦教科書編、審、課程綱要委員三方座談；教科書審查期間，也針對教科書編審認知歧異較大的領域科目，辦理編審座談，以編審協力方式，確保教科書內容品質。

另外，國教院也說明，教科書審定作業嚴謹程序，各領域科目教科書審查小組/審定委員會之組成，也涵蓋學科課程、任課教師等專家學者負責掌握教科書品質，各版本教科書都經過多次審查修正始能通過審定，無品質疑慮，同時，為了讓各教科書出版業者有較為充裕的時間發展後續各冊教科書，國民中小學各領域科目教科書送審方式，業經國教院邀集各教科書出版業者研商後，確定109學年度至110學年度教科書彈性調整為上、下學期分開送審。