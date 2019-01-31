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年難過！醒吾高中欠薪多月　近90名老師到處借錢養家

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▲▼醒吾高中欠薪多月近９０名老師到處借錢養家。（圖／記者崔至雲攝）

▲醒吾教師高喊「薪水無下落，生活沒著落，政府救命啊！」表示校方積欠近90名教職員薪水。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

新北市私立醒吾高中從106年起就爆發校方逼退老師、債權人扣押學校資金、延遲發放薪資的狀況。全國教師工會總聯合會、新北市教育人員產業工會今天陪同10多名醒吾高中教師開記者會，控訴董事會財務有問題，很多教師付不起孩子的奶粉錢、保姆費用，有老師用借信貸還房貸，更有學生拿不到教科書盡一個月的窘境。

醒吾高中教師會理事長陳燕慧表示，全校近90位老師都受影響，校方從107年3月開始，就無法全數發放薪水，經過勞工局調解，以及之前的陳抗都無用，老師近來每個月只能拿到半個月薪水。陳燕慧更指出，去年9月因學校積欠書商的錢，上課一個月，學生都沒有教科書，老師只能用ptt上課，而書商也向她表示，學校還未結清書費，擔憂2月下學期開學後，學生上課還是沒有教科書。

▲▼醒吾高中欠薪多月近９０名老師到處借錢養家。（圖／記者崔至雲攝）

▲陳燕慧表示，全校近90位老師都受影響，經過勞工局調解，以及陳抗都無用，老師近來每個月只能拿到半個月薪水。（圖／記者崔至雲攝）

醒吾高中陳老師更痛批，「老師不是呼吸空氣就會飽」，自己就是血淋淋的例子， 為了生活，只好借信貸還房貸，另外，也有很多老師為了要繳交孩子的註冊費等，還向朋友借錢，希望政府能盡速幫忙。

全教總理事長張旭政表示，這樣的事情在教育界已不是第一所，也不是最後一所，不禁想問政府，「政府每年補助私校那麼多錢，為什麼教師拿不到薪水？這些錢到底去哪裡了?為什麼老師拿不到錢?」呼籲政府應積極的面對，目前醒吾高中有1300名學生，當學生都繳交學費後，怎麼可能發不出薪水？政府用納稅人繳的錢給學校，大筆公帑卻不知去向，納稅人會不生氣嗎？

▲▼醒吾高中欠薪多月近９０名老師到處借錢養家。（圖／記者崔至雲攝）

▲張旭政表示，這樣的事情在教育界已不是第一所，想問「政府每年補助私校那麼多錢，錢到底去哪裡了？」（圖／記者崔至雲攝）

新北市教育人員產業工會理事長鮑建信也說，「老師自己的日子太難過了」，老師會站出來控訴情非得已，醒吾高中教師們決定，依勞資爭議處理法規定，向法院聲請裁定強制執行，而董事會運作有問題，教育主管機關該解散董事會就要解散，以保障教師基本權益和維護學生受教權。

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關鍵字：醒吾高中,全國教師工會總聯合會,新北市教育人員產業工會,董事會,財務,教師,奶粉錢、保姆費,信貸,房貸,教科書,窘境

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