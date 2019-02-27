英明年擴大「性教育課程」　深入中小學生引10萬人連署反對

▲英國政府將於明年推出性教育新課綱，內容包含生理知識、同性關係及變性等課程。（示意圖／達志影像）



國際中心／綜合報導

英國政府25日宣布，將在2020年推出全新的「性教育課程」，受教對象擴及英格蘭地區11歲以上的中小學生，內容包含生理知識、性行為、同性關係以及變性等課程。新課綱的推出引起部分家長強烈反對，但教育部長海因茲（Damian Hinds）表示，這些必修課程主要教導學生正確的性觀念，並幫助學生對他人與自我的尊重。

綜合外媒報導，英國在2000年後有了性教育課程，而課綱在2017年進行第一次修訂，並於明年9月開始實施，凡是接受中央政府資金的英格蘭中小學，都必須使用新課綱教授。性教育新課綱的實施依照不同年齡，給予不同的教育課程。

針對11歲以上的小學生，性教育內容主要介紹生理知識及健康的人際關係，而中學進階課程將會擴大範圍，教導同性關係、變性、月經、割禮儀式、性侵犯心理健康以及強迫婚姻等。對於性行為教育，家長有權拒絕讓14歲以下學生學習，而15歲以上的青少年則有權自行決定是否參與課程。

▲性教育的新課綱遭到許多家長反對，更超過10萬人連署。（示意圖／pixabay）



對於新課綱的實施，部分家長相當支持，但也有家長極度反彈。新課綱政策公布後，網路上即有民眾發起連署抗議，截至25日，已有超過10萬人連署。來自英國伯明罕的家長們表示，寧可離開這個國家，也不要讓孩子在這邊繼續上課。

育有3個孩子的父親穆罕默德（Musa Mohammed）表示，「孩子是屬於他們的父母，而不屬於國家，父母對孩子的性教育應有更大的決定權」。教育部長海因茲回應，沒有一套性教育課綱是能夠讓所有人滿意的，「我們的指導原則在於保護兒童的安全，讓他們認識與自己不一樣的人，並給予尊重」。

工黨議員瓊斯（Helen Jones）認為，新課綱對於女性的生理期進行健康倡導，因女孩經常不知道疼痛或危險情況的跡象，且新課綱並非提倡任何特定的觀點，「而是讓兒童做好應對世界的準備，接受良好關係和性教育的年輕人，較不容易太早發生性關係、早孕及傳染病等」。