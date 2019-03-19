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老師訂越南美食教單字　學生大讚上課有趣拉奶奶學新住民語

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▲▼老師訂越南美食教單字　學生大讚上課有趣拉奶奶學新住民語。（圖／教育部提供）

▲彰化縣湖東國小新住民教師阮茶梅上課穿著越南傳統服裝。（圖／教育部提供）

記者崔至雲／台北報導

為協助新二代教育發展，新住民語文課程將在108學年度列入12年國教課綱。彰化縣湖東國小的新住民教師阮茶梅為協助各縣市及學校順利實施新住民語文課程，已先實施前導課程，除了教授單字、詞彙，甚至訂購越南美食和學生分享。

新住民語文課程以東南亞國家越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、菲律賓及馬來西亞7國官方語言文化為主。教育部指出，為做好108學年度開課準備，目前已推動各項配套措施，包括培訓師資、編撰教材、推動前導學校、遠距直播教學、開課準備研習等，以協助各縣市及學校順利實施新住民語文課程。

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▲▼老師訂越南美食教單字　學生大讚上課有趣拉奶奶學新住民語。（圖／教育部提供）

▲學生用越南語製作小書。（圖／教育部提供）

教育部說明，從107學年度起已在各縣市推動新住民語文課程前導學校示範教學，規劃最佳課程實施方式及相關配套措施，全國22縣市計有54所國中小參與，另外，前導學校課程由已培訓合格之教學支援人員擔任教師，採用新編撰完成之新住民語文學習教材，並開設7國語文課程。

教育部進一步指出，為分享前導學校第1學期推動之成果及經驗，在今年2月份在全國北、中、南共辦理4場經驗及成果分享座談會，希透過與前導學校互動對話與攜手伙伴學校共同合作，擴大及推廣實務作法，而前導學校針對選課調查、開排課、教學支援人員遴聘、教室空間規劃等重點議題進行分享。

▲▼老師訂越南美食教單字　學生大讚上課有趣拉奶奶學新住民語。（圖／教育部提供）

▲自製學生學習認字和練習詞彙等教具。（圖／教育部提供）

阮茶梅分享平時準備越南語文課程，她指出，自己的女兒也是班上學生，平時不僅提早到教室做準備，課前總會與學校密切聯繫，再三確認開課準備的資料是否備齊，每次上課都會準備充足的教具，幫學生學習認字和練習詞彙，也會訂購越南當地的美食和學生分享。許多上了阮茶梅課的學生都表示，阮老師課前準備的認真及充分程度，讓師生讚嘆，還沒開始上課就被阮老師的教學熱忱感動了。

▲▼老師訂越南美食教單字　學生大讚上課有趣拉奶奶學新住民語。（圖／教育部提供）

▲阮茶梅上課準備豐富的越南風俗民情物品。（圖／教育部提供）

湖東國小王校長麗惠也說，阮老師教學生動活潑，教材豐富多樣，藉由傳統服裝展示、美食分享、繪本製作、越南語小書等方式，讓學生從各方面學習越南的語言與文化，提升學生的學習興趣，豐富多元的教學課程甚至吸引了學生的奶奶及志工媽媽一同加入學習，讓越南文化不僅從小扎根，還擴散到家長，讓台灣社會更加多元美麗。

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關鍵字：越南,美食,單字,新住民語,12年國教

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