人妻撩已婚男「昨晚辦事沒睡飽？」　正宮氣炸…網罵翻：騷底

▲一名人妻發現老公工作夥伴的老婆竟傳「露骨」訊息給丈夫，怒PO網求解。（圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

突發中心／綜合報導

「是我太小心眼，還是她心懷不軌？」一名人妻17日在網路上發文，表示老公與工作夥伴的老婆見面不到5次，對方竟傳「露骨的話」給老公，讓她心有芥蒂，忍不住要請廣大網友們指點一下迷津。

該名人妻17日凌晨在臉書社團「爆怨公社」發文，丈夫與工作夥伴的老婆是因工作關係才會互留連絡方式，但仔細一數丈夫與該女子前後見面不到5次，對方卻用LINE傳訊息給老公，表示「你聲音好有磁性喔，感覺就是昨晚辦事沒睡飽？」，丈夫則是反問，「辦什麼事？」此時，對方裝傻回應「哈哈，我不知道喔。」

原PO看完後，忍不住將對話截圖上傳，詢問男網友們「如果有女生對你說這種話，你會怎麼解讀意思？」同時也問問女網友們，「有人對你老公說這麼露骨的話，妳們怎麼想？」

她更爆氣直言，「我個人是完全無法接受」，認為對方也是已婚的人，怎麼能對別人的老公說這樣的話，「到底是在暗示什麼？」且雙方都是成年人，也結婚生孩子了，會不懂這是什麼意思嗎？請求網友們為她指點迷津。

PO文曝光後，網友紛紛留言，「真的是她太超過了，正常人不會跟不熟的人這樣開玩笑吧」、「她有問題，如果是我可能會直接拿給她老公看了」、「X子在到處放線釣魚啊」、「性暗示」、「很騷，在勾妳老公」、「騷底欸」、「這女的在撩妳老公耶，不過妳老公回答很得體，可是還是要小心」。

有人大讚原PO老公，直言「我很欣賞妳男伴有保持距離卻不失禮貌的回覆」、「您老公EQ真好，坐懷不亂的感覺」、「看妳老公回話感覺還滿懂得避嫌的欸！這真的很難得～妳浪妳的，我無視我的」、「老公回答很得體，沒上勾」。還有網友建議原PO，直接開一個「工作討論群組」，就能刪除對方的連絡資訊，避免私下聯絡了。

▲原PO怒發文，引發網友熱烈回應。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

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