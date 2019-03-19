「檢查淋巴腫瘤」卻直攻私密處　女淚控狼醫：怎麼可以做這種事

▲高雄某醫院爆出醫師利用看診時間，對女病患上下其手的醜聞。（圖／免費圖庫pxhere）

地方中心／高雄報導

高雄市某大型醫院驚爆醫師利用看診時間對病患上下其手的事件！一名李姓醫師2019年2月替女病患看診時，假借檢查腫瘤之名，在沒有護理師陪同的情況下，竟將女病患帶到醫生休息室，要求其脫衣觸診，更藉機撫摸女病患的胸部及下體，當下女病患察覺不對勁便奪門而出，哭著向警方報案。警方依強制猥褻罪嫌將李姓醫師函送法辦。

該名30多歲的女子因罹患慢性疾病，長期接受李姓醫師診療，2月中旬回診時，李姓醫師懷疑她出現淋巴腫瘤，需要進一步觸診。女子原以為醫師是要將她帶到檢查室，孰料，對方竟將她帶入醫師休息室。

女子雖在觀察周遭環境後起了疑心，但以為護理師隨後就到，便應醫師要求，脫下衣服躺上床接受觸診，直到李姓醫師撫摸她的下體時，才驚覺不對勁，隨即下床穿上衣物，並質問醫師怎麼可以對她做這種事，醫師則向她道歉。

事後女子向警方報案，還哭紅了雙眼。李姓醫師到案後，由律師陪同警詢，承認有撫摸女病患身體，但稱2人是「合意」，高雄市警察局婦幼隊依強制猥褻罪嫌將李姓醫師函送法辦。目前醫院也對李姓醫師做出停職處分。

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