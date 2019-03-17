美模躺21F百貨公司「自拍極限性感」！髮絲懸空合影車流　照片曝光G了

社會中心／綜合報導

爽躺高樓還比YA！位於台中市的一間知名百貨公司，日前遭到女模與攝影師悄悄闖入21樓頂樓大玩自拍，女模還躺在高樓一角，髮絲隨著高空強風不斷懸空飄逸，只要稍有不慎就可能發生危險；業者在獲悉後低調表示，頂樓原有控管並上鎖，但卻遭拍照者破壞擅闖，為遏止歪風，將報警並對攝影師與女模提告入侵住宅。

拉下外套上衣拉鍊，女模躺在百貨公司21樓頂樓大方秀出好身材，為了捕捉「極限性感」，還特意躺在頂樓邊緣角落，眼看下方就是熙來攘往的車流，但女模卻完全不懼，任由髮絲隨風飄盪，甚至還滿臉堆笑、比YA與車流合影；不只是百貨公司，另一棟白色高樓也遭到擅闖，攝影師坐在外圍雙腳懸空，還啟動空拍機攝影留念，畫面相當驚險。

▲女模躺在百貨公司頂樓玩命自拍。（圖／翻攝爆料公社）

「台中這麼多高樓都可以讓人隨意爬上去拍『亡美照』？台中市警察局是否開罰？」看不下去的網友在臉書爆料公社PO出照片，其他網友也紛紛怒批「會拍照就叫攝影師？一堆害群之馬，這叫職業攝影師情何以堪」、「這樣有比較厲害嗎」、「實在不懂美感在哪」、「一點美感都沒有，而且又危險，她是炫耀讓人知道她有多勇敢嗎？」

針對大樓遭人擅闖，百貨公司業者態度相當低調，不願多作回應，僅表示頂樓出入口都有控管且上鎖，攝影師與女模應是破壞門鎖後才能進入頂樓拍照，後續將會報警喝止歪風，並提告入侵住宅，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，呼籲其他民眾切勿模仿危險行為。

▲攝影師坐在另棟建築高樓外圍，雙腳懸空，稍有不慎就可能發生危險。（圖／翻攝爆料公社）