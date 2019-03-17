　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

美模躺21F百貨公司「自拍極限性感」！髮絲懸空合影車流　照片曝光G了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

社會中心／綜合報導

爽躺高樓還比YA！位於台中市的一間知名百貨公司，日前遭到女模與攝影師悄悄闖入21樓頂樓大玩自拍，女模還躺在高樓一角，髮絲隨著高空強風不斷懸空飄逸，只要稍有不慎就可能發生危險；業者在獲悉後低調表示，頂樓原有控管並上鎖，但卻遭拍照者破壞擅闖，為遏止歪風，將報警並對攝影師與女模提告入侵住宅。

拉下外套上衣拉鍊，女模躺在百貨公司21樓頂樓大方秀出好身材，為了捕捉「極限性感」，還特意躺在頂樓邊緣角落，眼看下方就是熙來攘往的車流，但女模卻完全不懼，任由髮絲隨風飄盪，甚至還滿臉堆笑、比YA與車流合影；不只是百貨公司，另一棟白色高樓也遭到擅闖，攝影師坐在外圍雙腳懸空，還啟動空拍機攝影留念，畫面相當驚險。

▲▼美模躺21F百貨公司「自拍極限性感」！髮絲懸空合影車流　照片曝光G了。（圖／翻攝爆料公社）

▲女模躺在百貨公司頂樓玩命自拍。（圖／翻攝爆料公社）

「台中這麼多高樓都可以讓人隨意爬上去拍『亡美照』？台中市警察局是否開罰？」看不下去的網友在臉書爆料公社PO出照片，其他網友也紛紛怒批「會拍照就叫攝影師？一堆害群之馬，這叫職業攝影師情何以堪」、「這樣有比較厲害嗎」、「實在不懂美感在哪」、「一點美感都沒有，而且又危險，她是炫耀讓人知道她有多勇敢嗎？」

針對大樓遭人擅闖，百貨公司業者態度相當低調，不願多作回應，僅表示頂樓出入口都有控管且上鎖，攝影師與女模應是破壞門鎖後才能進入頂樓拍照，後續將會報警喝止歪風，並提告入侵住宅，依法可處1年以下有期徒刑、拘役或300元以下罰金，呼籲其他民眾切勿模仿危險行為。

▲▼美模躺21F百貨公司「自拍極限性感」！髮絲懸空合影車流　照片曝光G了。（圖／翻攝爆料公社）

▲攝影師坐在另棟建築高樓外圍，雙腳懸空，稍有不慎就可能發生危險。（圖／翻攝爆料公社）

ET快訊
地震連4月次數驟降！專家「921前也這樣」　氣象局：要小心
林明禎接班人驚傳「秘婚又離婚」！男方刪光親密照
6500元就能飛巴黎！春季優惠機票懶人包　最便宜單程700元

關鍵字：台中,自拍,高樓,網美,百貨公司,入侵住宅

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

94要訪韓國瑜！中天主播「卡脖撞奶2女記者」發文互嗆　東森要告了

美模躺21F百貨公司「自拍極限性感」！髮絲懸空合影車流　照片曝光G了

黑衣人礁溪名產店討債砸店！2老人嚇多次給錢　警快打壓制逮2嫌收押

警專男學生變裝夜闖女宿…辯「好奇女生布局」　女同學嚇壞：怎不退學

那是我睡的位置！　不滿地盤被霸占　莽男7刀殺死街友

陪哥看電視到凌晨！弟留最後一句「明早上班先睡了」…猝死房內

新北中和疑「瓦斯管線破裂」路面竄白煙！　網驚：拜託別在那抽菸

快訊／三重女子7樓頂一躍而下　路人嚇壞報警…女命危搶救

為買iPhone！　詐騙車手集團專詐獨居老人　4人未成年

媽祖入夢守護10年！鐵齒韓國籍女「車禍重傷」生還...淚跪發願建廟

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人

與女兒分開...產媽獨住月子中心　一周後重逢相擁爆哭：我好想妳！

一起大口森呼吸！台南人必去的3處世外桃源

94要訪韓國瑜！中天主播「卡脖撞奶2女記者」發文互嗆　東森要告了

美模躺21F百貨公司「自拍極限性感」！髮絲懸空合影車流　照片曝光G了

黑衣人礁溪名產店討債砸店！2老人嚇多次給錢　警快打壓制逮2嫌收押

警專男學生變裝夜闖女宿…辯「好奇女生布局」　女同學嚇壞：怎不退學

那是我睡的位置！　不滿地盤被霸占　莽男7刀殺死街友

陪哥看電視到凌晨！弟留最後一句「明早上班先睡了」…猝死房內

新北中和疑「瓦斯管線破裂」路面竄白煙！　網驚：拜託別在那抽菸

快訊／三重女子7樓頂一躍而下　路人嚇壞報警…女命危搶救

為買iPhone！　詐騙車手集團專詐獨居老人　4人未成年

媽祖入夢守護10年！鐵齒韓國籍女「車禍重傷」生還...淚跪發願建廟

《極速領域》舉辦MyMusic飆樂派對　愷樂、納豆到場同歡

影／長榮海下月徵才起薪40K起跳　外派累積第一桶金

獨立參選人選總統有何優勢？柯文哲：我沒有包袱

94要訪韓國瑜！中天主播「卡脖撞奶2女記者」發文互嗆　東森要告了

CBA／胡瓏貿缺陣　MVP王哲林對決波蘭長人福建險勝

鏽鐵具砸腳！台南翁染破傷風住院8天亡　床上「角弓反張」嚇傻網友

會黎安友未提一家親　柯文哲：談兩岸有隔閡大家看法一樣

欲推動修憲　安倍晉三：切實履行政治責任

彩券爺爺遭竊「自責捶頭」…網友全鼻酸！鄰曝家況：阿公阿嬤真的有志氣

張紫妍案太可怕「藝人全噤聲」　師妹出面哀求幫忙…具惠善第1個響應了！

要寫不完了...伴讀貓整隻趴作業簿 妹妹「崩潰狂推」網笑：撥肉見題

社會熱門新聞

正妹脫光求復合　男：她想性侵我

短裙女遭色狼撲倒內褲掉一半　房..

房內發現一大筆錢…高中生「家中..

日賣1000隻！仁武烤鴨遭破牆..

小黃腳掌見骨噴血　一群人追喊要..

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

台南市東區傳公寓火警　多人濃煙..

即／三重女子7樓頂躍下命危　路..

老公偷吃女同事生2娃　人妻痛哭

台中夜店又辦美尻派對　警帶回2..

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店..

妻偷吃「街坊都知」　老公收傳票..

買烤鴨慘被預拌車推撞　新車成廢..

柯P學長診所遭狠砸　黑衣人嗆：..

更多熱門

相關新聞

騎士違規撞汽車　逃3周硬拗「趕上班」

劉姓駕駛日前駕車行經東區大智路時，突然有1機車橫越對向車道，直撞汽車左前方，未料騎士沒有停下，竟迅速迴轉朝反方向逃逸，讓劉男不禁大怒飆罵「太離譜了」；警方循線找到肇事潘姓騎士到案，他向警稱「趕上班、對方也沒有來找他」才會離去，全案將依違反道路交通管理處罰條例進行開罰。

女運將遭襲胸　網起底「色熟客」

台中清水民宅竄火　釀1死1傷慘劇

快訊／台中清水火警　1男OHCA命危

女運將地獄59秒「竟是熟客幹的」

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

正妹脫光求復合　男：她想性侵我

獨／法比歐「東區索吻翹臀妹」纏綿1分半

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

台中OL掉手機　失智爺撿到道歉說原因…她哭好久

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！

目睹騎士遭鋼索割喉！吊車司機傻眼

男友嫌不是粉色！高中妹：顏色判我死刑

美養父母決定摘除「銀眼」女童雙眼

哈妮、少時Sunny等取關鄭俊英IG！

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看到照片哭了

快訊／車太鉉認賭博「退出所有節目」

更多

最夯影音

更多

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面