中州前校董柴御清夫妻涉貪繳回1500萬　檢方提起公訴

▲中州科技大學前校董柴御清(中)涉貪，被檢方起訴。（圖／翻攝自中州科技大學官網，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

中州科技大學受勞動勞動力發展署技能檢定中心委託辦理技能檢定，當時董事長柴御清與妻子阮女，分別涉嫌向李姓廠商收取回扣及以不實發票辦理核銷，2018年5月經檢調偵辦後，夫妻兩人繳回不法所得1500萬元，檢察官諭令柴御清以10萬元交保，19日彰化地檢依貪污治罪條，將兩人提起公訴。

2018年5月2日，彰化地檢署派駐廉政署中部地區調查組檢察官李毓珮指揮廉政官、調查官共計44人，於對涉案人員之住所、辦公室等10處發動搜索，帶回柴御清夫婦、前後任校長、出納、廠商等十多人調查。

▲中州科技大學前校董柴御清(右)涉貪，被檢方起訴。

檢方調查發現，中州科技大學相關人員於2011年至2017年間受勞動部勞動力發展署技能檢定中心委託辦理技能檢定之際，證照輔導組組長阮女以內容不實發票辦理核銷。

經過廉政署中部地區調查組，持續追查又發現2013年間董事長柴御清等人藉學校辦理資訊系統採購機會，向李姓廠商等人要求收取回扣，又另外於2016至2017年間，該大學受技檢中心委託辦理技能檢定之際，以不同廠商所開內容不實發票核銷，疑詐得不法所得，涉犯刑法背信、貪污治罪條例利用職務上機會詐取財物等罪嫌，柴御清夫妻兩人繳回不法所得1500萬元，19日彰化地檢依貪污治罪條，將兩人提起公訴。

而校方人員也表示，柴御清夫妻在去年5月事發之後離職，且未擔任董事會任何董、監事職務，不便表示意見。

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