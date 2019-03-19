高雄鬧區飯店房客墜9樓亡　男子疑和家人吵架後尋短

▲高雄新興區一家飯店18日22時許，有房客從9樓墜下，送醫宣告不治。（圖／地方中心翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市新興區中正四路一家飯店18日22時許發生一起墜樓事件，警方獲報趕抵現場，發現一名男子倒臥血泊，送醫急救後仍於11時26分宣告不治。死者為35歲的孫男，疑似與家人發生爭執一氣之下藉此尋短，警方持續調查墜樓原因。

一名陸客表示，他逛完六合夜市經過該飯店，聽到巨響驚見墜樓男頭破血流，立即通報警方；經警方初步調查，孫男為該飯店的房客，疑似從飯店9樓墜下，送醫宣告不治。

警方調查，孫男一人入住飯店10樓且欲住2日，18日晚間18時出門後，於19時返回飯店就再也沒踏出門，監視器畫面也只有孫男一人獨自進出房間，未發現與其他人有爭吵或打鬥情形，飯店人員表示，和孫男的交談相當正常，沒感受到任何異狀。

家屬則向警方表示，近日有與孫男發生小爭執，然而孫男性格可能過於執著，氣頭下才會尋短，最後傷勢過重送醫急救仍無法挽回性命；至於詳細墜樓過程與原因，警方將進一步釐清，並依規定報請檢察官相驗。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995