六合夜市A倒醉漢！老運將「5秒連喊10次拍謝」仍遭暴打噴血

地方中心／高雄報導

高雄市長韓國瑜「每月一宿」來到第4站，這次選擇入住計程車運將段金成的住家，希望透過與民長談，深入了解行業的辛勞及如何改善就業環境。不料7日凌晨卻傳出有名溫姓運將載客途中，因大雨視線不佳擦撞到黃姓路人，接連講了10多句道歉，仍遭對方重拳毆打。

▲黃姓路人沒走在斑馬線上。（圖／記者吳奕靖攝，下同）



▲下一秒路人被司機撞上。



由於發生地點就在六合夜市附近，當時有許多人圍觀。目擊者就指出，路人不斷對司機叫囂，即使司機講了很多次「拍謝」，對方還是不斷大罵三字經、揮拳打人，甚至試圖要把司機拉下車，嚇得大家趕緊報警。

警方指出，溫姓司機（66歲）駕駛計程車沿六合二路西向東方向行駛，欲左轉自立一路時與黃姓路人（47歲）發生擦撞，沒想到就遭對方以徒手方式攻擊；期間溫姓運將在5秒內連講了10多句「拍謝」都無用，仍遭無情拳頭猛烈毆打，造成臉部擦傷流血。

▲路人氣得暴打司機，警方來還不斷罵三字經。



警方表示，人員到場後先壓制動手的黃男，對他施行酒測後發現酒測值高達0.86MG/L，另腳掌擦傷無流血，送上車時還一個踉蹌跌倒在地，即使如此還不斷罵三字經要找司機輸贏；事後2人皆表示不需就醫，也不會對對方提出刑事告訴，但打人的黃男訊後還是被依違反社會秩序維護法罪嫌。

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