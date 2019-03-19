超夢幻！　嘉縣4月螢火蟲季登場　滿坑滿谷「光精靈」

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣好山好水，造就了山城螢光閃爍生態特殊景觀，當地螢火蟲旺季也將於4至6月登場。嘉義縣文化觀光局搶先推出「慢遊嘉義．螢向新世界」開幕活動，4月3日將在竹崎鄉圓潭自然生態園區，由螢火蟲專家吳加雄博士的趣味揭開序幕，賞螢攝影師郭芳谷建議民眾賞螢點可沿166縣道，前往遇見彩虹生態村、圓潭自然生態園區至野薑花溪步道觀賞最佳螢況，也呼籲民眾以靜靜的姿態觀螢，千萬不要喧囂。

▲嘉縣螢火蟲季四月登場，竹崎鄉圓潭自然生態園區更是賞螢景點。（圖／郭芳谷提供）

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▲瑞里新興的賞螢秘境_茶壺民宿。（圖／林琮偉提供）

今年除了開幕活動、地方特色體驗外，特別放送「賞螢秘境」推出「山城賞螢好攝地票選」活動，參與投票者還可抽住宿卷及特色伴手禮(活動期間4月1日至5月20日)，搶先了解嘉義賞螢秘境，還有機會抽好禮。

文觀局指出，全世界己記載的螢火蟲種類約2000種，根據行政院農業委員會林務局統計顯示，台灣約有56種，台灣最常見的是黑翅螢、山窗螢、黃緣螢...等，大阿里山區就有40幾種。

活動期間民眾只要10人成行，住宿於梅山鄉瑞里村、瑞峰村、竹崎鄉金獅村、仁壽村、光華村合法旅宿者，即可免費體驗山城古道導覽及在地職人手作；另外，4、5月也將在瑞里、瑞峰、圓潭及光華舉辦4場特色季節活動(螢之茶、螢之食、螢之自然、螢之五星)。

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