3C業者欠稅450萬「被查出隱匿千萬」　管收1天秒繳100萬

記者黃翊婷／綜合報導

某3C商品貿易公司因遲遲未繳納營業稅、罰鍰等，欠稅高達450萬元，行政執行署新北分署經調查發現，林姓負責人將公司貸款及千萬存款挪為己用，拒不納稅，於是在今年1月8日向法院聲請管收獲准，結果隔天林男的親友就籌款繳了100萬元，剩下的金額則辦理分期付款並提供擔保，他才得以獲釋。

▲法院裁准管收後，行政執行官建議林男（右1）請親友協助籌款繳納欠稅。（圖／取自行政執行署新北分署）

新北分署表示，林男是新北市某3C商品貿易公司的負責人，2018年7月至2019年4月間因利用不實發票虛報進項稅額424萬餘元，被國稅局查獲，而被追課2018年營業稅、2020年至2022年營利事業所得稅，並裁處罰鍰，共計450萬元。

然而，林男在2022年間陸續將公司銀行帳戶內的1170萬元存款，分成8次轉匯至他自己的銀行帳戶，再將公司申貸的300萬元以現金方式全數提領出來。行政執行官通知林男說明資金流向，他表示，那些錢都是以個人名義借貸給友人收取利息，結果全被倒債，沒有留下相關證據。

行政執行官今年1月8日再次通知林男繳納欠稅，但經詢問之後，認為林男有隱匿或處分應供強制執行財產的可能，而且無法提出具體可行的清償計畫及擔保，於是依法將他暫時留置，並在當日向新北地院聲請管收，隨後經法官審理後裁定准許管收。

不過，管收隔天林男的親友就先行籌款100萬元並到場繳納，剩下的款項則由林男辦理分期繳納，同時書立擔保書，才終於獲釋。

新北分署呼籲，民眾應誠實申報納稅，以免受罰，若被移送執行，也要記得自動清繳欠款或辦理分期繳納，千萬不要心存僥倖，試圖以脫產等方式規避執行，以免觸法。