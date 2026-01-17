尪控妻出軌同事「畢業典禮緊貼摟肩」　求償51萬卻慘敗

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿強（化名）控訴妻子小美（化名）與同事A男發生婚外情，兩人不僅私下頻繁聯繫，還在畢業典禮上緊貼摟肩，憤而決定提告求償51萬元。不過，小美和A男均否認踰矩，台南地院法官審理之後，也認為A男當時只是為了避免小美被攝影器材撞到，才會伸手防護，但並未碰觸到小美的身體，最終裁定駁回丈夫阿強的告訴。

▲阿強質疑妻子外遇同事A男，提告卻慘吞敗訴。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿強在判決書中主張，他和小美結婚長達16年，小美和A男則是同事關係，A男明知小美已婚，兩人仍私下頻繁聯繫，甚至在2023年6月的畢業典禮上緊貼摟肩，而且明明是小美外遇在先，卻反過來說他外遇，讓他無法接受，憤而決定對兩人提告求償51萬元。

小美則強調，一切都是阿強的主觀臆測，當時她和A男是要商議典禮流程，所以有比較近距離的討論，加上攝影師正在倒退錄影，A男為了避免攝影器材撞到她，出於善意伸手防護了一下，等到鏡頭通過就立即恢復原位，兩人之間是清白的。

A男也表示，他和小美除了公務之外，私下並無通聯往來，當時他是典禮的承辦人員之一，所以需要和同事商議流程，和小美交談時，恰巧攝影師拖著裝有輪子的三腳架攝影機向後倒退錄影，為了避免攝影器材撞到人，他才伸手防護，但並未接觸到小美的身體，而且攝影師通過後，他就立刻將手自然放下。

台南地院法官認為，阿強雖然提出畢業典禮照片為證，但從照片中看來，只知當時小美和A男正在討論事情，考量到現場背景聲音吵雜，兩人確實可能需要靠近一點才能聽清楚對方說話；至於所謂的摟肩，A男的手雖然有接近小美的背部，但沒有碰觸或撫摸，所以也無法證明兩人有過踰矩行為。

法官表示，阿強聲稱小美和A男私下頻繁聯繫，卻沒有提出相關證據，自然難以採信，既然他未能舉證，求償顯然也難認有理，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回，全案仍可上訴。