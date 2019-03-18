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社會 社會焦點 保障人權

影／「巡護八號」首度跨洋緝凶返國　陳其邁：貫徹政府護漁決心！

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地方中心／高雄報導

東港籍「穩鵬號」漁船2月20日於印度洋海域發生喋血案，海巡署獲報立即啟動海空跨洋搶救行動，於2月21日派遣特勤人員與「巡護八號」船緊急出勤，並於18日順利押解兇嫌返回高雄港。對此，行政院副院長陳其邁表示，這是跨部會合作的成功案例，對政府而言，保護漁民安全的決心一定會貫徹到底。

▲▼穩鵬號。（圖／記者吳奕靖攝）

▲偵防分署張忠龍分署長說明案件執行經過。（圖／記者吳奕靖攝）

「穩鵬號」2月20日凌晨3時在模里西斯海域時，船上一名菲律賓籍漁工持刀砍殺另名漁工，身中多處刀傷，倒地後血流不止身亡，而兇嫌竟然還拿刀逼迫所有船員跳海，造成1名菲籍船員死亡，2名印尼籍船員重傷及7名船員（2名菲籍、5名印尼籍）失蹤。

▲▼巡護八號。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲巡護八號18日抵達高雄港。（圖／記者吳奕靖攝）

海巡署獲報後，立即啟動海空跨洋搶救行動，於2月21日派遣「巡護八號」船緊急出勤，疾馳7000公里（3,760浬）遠赴印度洋救援，另偵防分署於2月23日加派4名特勤人員搭機前往斯里蘭卡轉乘漁船前往搶救。特勤人員於3月2日成功制伏菲籍兇嫌，奪回「穩」船控制權，再於3日將兇嫌押解至火速趕抵現場之「巡護八號」船。「巡護八號」船前後歷經26天的航程，18日上午7時30分返抵高雄港，完成首次遠征印度洋的搶救行動。

行政院副院長陳其邁主持返航記者會時表示，這是海巡署首次跨洋處理印度洋喋血案，雖然事發地點已超過我國搜救責任區，但想起遠在3000多浬外的親人遇險，甚至音訊不明，家屬的擔憂感同身受，而事發後海巡署當機立斷的搜救行動，這樣的效率讓人敬佩。

▲陳其邁談賴清德選總統。（圖／記者吳奕靖攝）

▲陳其邁記者會前受訪對海巡人員的救援行動表達感謝。（圖／記者吳奕靖攝）

此外，陳其邁表示，相當感謝與官方合作的民間團體，沒有這樣的官民合作，這次的救援行動也不會順利，也特別感謝屏東縣長潘孟安，其在第一時間趕往模里西斯，並在第一線充分慰問很多屏東籍的漁船，非常令人肯定。

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關鍵字：穩鵬號,陳其邁,巡護八號

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