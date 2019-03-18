李顯龍「白化症長子」被偷拍　怪司機狂探隱私：你家在哪？

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新加坡總理李顯龍的長子李毅鵬在搭車時遭到偷拍，這段影片17日在Facebook與WhatsApp中流傳。李毅鵬受到一名31歲的新加坡籍男性駕駛邀請，搭其私家車前往東陵路，男子在載送過程中不斷確認其身分、住址與保安情況。

根據《星島日報》報導，新加坡警方已證實接獲報案，李毅鵬當下並不知道自己遭到偷拍，男子也並未徵詢同意。由於李毅鵬為總理長子，此案已涉及安全問題。

▲新加坡總理長子李毅鵬遭偷拍。（圖／翻攝自Youtube／snorlax snorlax）

新加坡警方表示，該名男子有犯罪前科，偷車和擅闖民宅行竊的紀錄，也曾因刑事恐嚇而遭警方調查。除了偷拍事件外，還有人假冒李顯龍，在臉書表示要尋找這名開車的男子，目前已被警方證實是捏造。

李毅鵬今年36歲，不僅是現任新加坡總理李顯龍的長子，祖父李光耀更被尊稱為「新加坡國父」。他身患白化症，過去也受自閉症困擾。

▲李毅鵬（左一）。（圖／wikipedia）

李顯龍的新聞秘書張儷霖發布聲明表示，「弱勢人士遭人利用的問題值得深切關注。毅鵬是李總理的兒子，但在新加坡還許多弱勢人士會單獨外出，他們應該在安全、不被佔便宜或騷擾，更不被侵犯隱私的情況下安心出門。」