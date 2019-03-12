影／見女客性感！噁男直接屈膝拍「裙底風光」：我是流氓怎樣？

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記者朱世凱／綜合報導

廣東省深圳市一名身穿黑衣的男子近日在地鐵站時，不顧眾人目光，當場屈膝拍下女子裙底風光。女子發現後憤而與偷拍狼對質，不料對方竟嗆，「我就是流氓怎麼樣？」網友紛紛直呼太囂張！

▼噁男大膽蹲下拍女子裙底風光。（圖／翻攝自梨視頻）

綜合陸媒報導，此事發生在上周一（4日）晚間10點10分左右，深圳地鐵龍華線（4號線）上梅林地鐵站，受害王姓女子說，當時站台內候車乘客不算太多，正當她上車時，忽然感覺到有人碰了一下她的臀部。「一隻腳已經跨入地鐵了，另一隻腳還在外面，這時明顯感覺有人故意碰了一下我的屁股。」

王女說，她當下立刻轉身質問男子，但男子否認後便繞過她進入了車廂，她不甘心受辱就繼續與對方爭執，但對方回嗆「我就是流氓怎麼樣？」深圳市公安局公交分局民警依照監視器畫面，迅速鎖定犯案偷拍狼，並且發現他在偷摸王女前，還先大喇喇地用手機偷拍裙底。

▼偷拍狼面對王女質問，還嗆「我就是流氓怎麼樣？」（圖／翻攝自梨視頻）

面對民警詢問，偷拍狼坦承自己猥褻和侵犯隱私兩種違法行為，被問到為什麼要這麼做，他表示，「因為好奇，所以拍了女孩子的裙底還碰了她一下屁股」，民警在他的手機中還發現多張未刪除掉的偷拍照片，男子最後被處行政拘留15天。

網友看完表示，「應該直接斃了！」、「有夠囂張」、「請把他的XX割下來」、「關的時間也太短」、「防狼噴霧劑要隨時準備好」、「因為好奇？怎不去偷拍你媽的？」。

▼男子表示因為好奇才犯案。（圖／翻攝自梨視頻）