　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭疑不是辭職了？黃光芹：我說到做到、做到3月29日為止

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼黃光芹請辭廣播節目主持。（圖／翻攝《POP搶先爆》臉書）

▲黃光芹請辭廣播節目主持。（圖／翻攝《POP搶先爆》臉書）

政治中心／綜合報導

廣播節目主持人黃光芹遭韓粉圍剿恐嚇，為平息風波她14日宣布請辭廣播節目。事隔三天後，黃光芹18日照常主持該節目，卻遭網友質疑「不是辭職了嗎？」她直接在節目中回應，「我說到做到」，因為職務交接的關係必須有個緩衝，將會主持到3月29日為止。

黃光芹表示，我已經請辭了，但是因為有職務交接的問題，不能拍拍屁股走人，並向聽眾承諾，「我做到3月29月為止，大家不要急，也不要覺得惋惜，我歷來說到做到」。

黃光芹強調，不會因為韓國瑜的新聞事件影響她主持的公正性，「新聞人準則不公器私用，我對我的節目安排，我會盡到我新聞人的原則，請大家不用擔心」。

韓國瑜11日接受《POP搶先爆》專訪時提到，目前沒有考慮選總統，4月也不會去領表，「上任第一天就在想，任期做完下台那一天，高雄市民怎麼評價我。」黃光芹聽完追問「你的任期有多長？」、「會做滿4年？」韓回「我4年任期，我會繼續做……」

▲高雄市長韓國瑜接受訪問▼ 。（圖／POP搶先爆提供）

▲高雄市長韓國瑜接受黃光芹訪問。（圖／POP搶先爆提供）

節目結束當天下午，媒體再度追問韓國瑜「市長會做滿4年嗎」，但韓驚訝反問「誰說的？」隨即澄清他在節目上是說現階段2020不在考量內，目前腦中想的都是如何把高雄經濟衝起來，至於黃問他一任市長任期是幾年，「全台灣都知道是4年。」

為此，黃光芹當晚在臉書發文，強調她重新聽了4遍錄音，「若韓國瑜市長想整個推翻也沒關係，這在新聞採訪上很常見」，但廣播收音有留下音檔，雙方不妨來「對一下」。貼文一出，引發部分韓粉不滿，質疑黃光芹斷章取義、臆測推論，認為韓國瑜從頭到尾都沒完整說要「做好做滿4年」，而且現在不領表也不代表未來不接受徵召。

▲▼黃光芹被韓粉攻擊。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

▲黃光芹被韓粉攻擊。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

不料網路風波愈演愈烈，不僅有激進網友私訊侮辱，還揚言對黃光芹兒子不利。黃光芹控訴，韓粉鋪天蓋地網路霸凌她全家，起因就是韓國瑜一句「誰說的」吹響了網攻的號角，「這個團體（韓粉）人神不分，權利薰心，不容異議，不講自由」，夫妻倆不會再忍耐，已經報警處理，對3名網友提告。

14日下午，黃光芹請辭Pop Radio主持，許多媒體人及網友聽聞消息相當不捨，紛紛透過管道聲援。韓國瑜受訪時表示，不理解黃光芹為何閃電辭職，他解釋，雙方專訪時有認知上的差距，但沒有衝突也沒那麼嚴重，之後雙方各自澄清就好，至於是否會去探望黃光芹？韓國瑜說，黃光芹現在情緒起伏大，可能過一段時間才會去，在此他也呼籲韓粉務必理性、和平、包容及和諧，秉持理性批判，不要使用情緒性攻擊字眼。

▲▼謝龍介,鮪瑜秀農漁產業嘉年華,韓國瑜致詞。（圖／共訊）

▲韓國瑜。（圖／共訊）

ET快訊
快訊／桃機丟妻男狂喊：我不要出院！4警聯手拖上警車
整人過火！Andy到機場「才知騙局」變臉：只有失落…家寧落淚
小7攜手瑪莎拉蒂開最狂聯名店！35元就能入手「超跑精品」

關鍵字：黃光芹,韓國瑜

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

318太陽花學運5周年　江宜樺：從未後悔下令驅離！

遭疑不是辭職了？黃光芹：我說到做到、做到3月29日為止

吳志揚登記參選中壢區立委　陳學聖轉戰大溪、八德區

吳志揚參選2020立委　陳學聖臉書PO「選擇轉身…」

「力挽狂瀾」聲明全文曝光！賴清德臉書換大頭貼：天佑台灣

賴清德下戰帖戰「韓流」　李佳芬：你要我明講嗎？

賴清德「響應卓主席號召」　卓榮泰：我只是說要最強候選人

徵召或勸韓國瑜領表？吳敦義：國民黨全代會後不會翻案

謝龍介「尊重、祝福」賴清德　猜小英「有可能不去領表」

專訪／參選2020總統？吳敦義鬆口：前提不是韓國瑜出不出來

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

Sandy曝家裡地位最低是「爸爸」　勉強：畢竟他是長輩

獨家／鄭人碩和小薰交往中！　遠赴高雄見習婚禮...親密舉動外洩

獨家直擊！法比歐索吻翹臀妹　東區街頭擁吻纏綿１分半

上海樂園10米高哆啦A夢亮相　「還原10主題街景」活動僅一年

119人員隔空指引：千萬別躲浴室　前線順利救出火場民眾一家9口

318太陽花學運5周年　江宜樺：從未後悔下令驅離！

遭疑不是辭職了？黃光芹：我說到做到、做到3月29日為止

吳志揚登記參選中壢區立委　陳學聖轉戰大溪、八德區

吳志揚參選2020立委　陳學聖臉書PO「選擇轉身…」

「力挽狂瀾」聲明全文曝光！賴清德臉書換大頭貼：天佑台灣

賴清德下戰帖戰「韓流」　李佳芬：你要我明講嗎？

賴清德「響應卓主席號召」　卓榮泰：我只是說要最強候選人

徵召或勸韓國瑜領表？吳敦義：國民黨全代會後不會翻案

謝龍介「尊重、祝福」賴清德　猜小英「有可能不去領表」

專訪／參選2020總統？吳敦義鬆口：前提不是韓國瑜出不出來

查獲海洛因數量可供全台每人吸食兩次　屏檢對2運毒男請求重刑

哈登忍頸傷4年來首度「0罰球」　火箭飆21記外線刷新一紀錄

99%黃金小熊一燒就化成灰！？　珠寶店：沾到化妝品導致變質

人在心不在！新家庭關係「一起獨處」　孩子：我感覺一個人

「塞乃貓」瞇眼愛睏　懇求眼神小掌狂戳媽：先陪我睡嘛❤

貓咪「嘔吐＝腸胃問題」？　獸醫：血液、尿液藏細節！

英美超愛河南假髮！非洲能用「就有富豪FU」銷量增300%

楊冪爆「鬧翻經紀公司」　北京工作室直擊…已全清空！

印尼洪水肆虐至少58死…數千人住家被沖垮　嬰兒獲救父母卻罹難

【廣編】大玩70年代懷舊風　TOMMY HILFIGER揪形象大使推聯名春裝！

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

政治熱門新聞

晚上吃什麼？　韓國瑜「搶請郭董..

陸生問當台灣區領導人　柯P：應..

快訊／民進黨總統初選 賴清德將..

快訊／賴清德：台灣不做第二個香..

苗栗縣破產　柯文哲直指做假帳十..

郭董合體韓國瑜　祭「全台最好薪..

買1000萬公斤台灣蔬果　郭台..

韓國瑜合體郭台銘「啃玉米」　反..

2020清流對韓流　李佳芬：要..

王浩宇：前韓粉向我道歉「看清韓..

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

我軍口誤「中國空軍廣播」共機回..

如果講謊話要下台　柯文哲：台北..

賴清德領表選2020　黃國昌爆..

更多熱門

相關新聞

2020清流對韓流　李佳芬：要我明講嗎？

就在賴清德18日宣布投入總統初選後，挑名要約戰韓國瑜，將2020定調為「韓賴大戰」，對此李佳芬活動中表示，關於許多支持者希望國民黨徵召韓國瑜，這對自己來說相當傷腦筋，且目前仍在適應「韓市長」中，她也反問媒體，「難道要我明講嗎？」

永齡基金會駁斥不實傳言　緊急召開記者會澄清

勸韓國瑜領表？吳敦義：重要的建議

操作「韓國瑜牌」卡朱王？　吳敦義：有牌不打很愚蠢

韓國瑜從政之路　吳敦義揭「二階段」秘辛

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

張紫妍案「藝人全噤聲」　具惠善第1個響應了！

整太大！Andy：只有失落…家寧落淚

錄《玩很大》小鬼合照驚見多1隻手

月經3階段「懂吃狂瘦」經血流超順！

即／桃機男女墜樓　2人身分曝光

朋友送「祖傳藥粉包」被警帶回派出所

男友劈腿！熱褲女當街暴氣「秀巨乳」

桃機墜樓真相曝／妻多次阻夫回美遭夫狠從4樓丟下

狂銷2.4億支最賣iPhone　今年5月將停產

《驚奇》洩密　神盾局長世紀騙局

小孩照書養　1歲半童不會走路

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

擋車比中指　休旅車險遭自強號撞飛

中天主播卡脖撞胸2女記者！東森要告了

小網紅嗆「越來越討厭吳宗憲」憲哥開譙

更多

最夯影音

更多

同伴受困黏鼠板！鼠幫發動救兵 結局「全隊等救援」網求 :哪個牌子

小宇「知名度最高的唱作人」　一唱完蕭敬騰攤手：手環拿來

腳趾「凍甲」爆長米黃大膿包　醫猛一擠...牽絲拔出超療癒

勝利「見面會直銷賣假藥」　 GD制止：通過驗證再說吧...

閨蜜情深！阿雅奔到醫院看爸爸　回頭發現...大S就站在身後

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面