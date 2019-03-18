遭疑不是辭職了？黃光芹：我說到做到、做到3月29日為止

▲黃光芹請辭廣播節目主持。（圖／翻攝《POP搶先爆》臉書）



政治中心／綜合報導

廣播節目主持人黃光芹遭韓粉圍剿恐嚇，為平息風波她14日宣布請辭廣播節目。事隔三天後，黃光芹18日照常主持該節目，卻遭網友質疑「不是辭職了嗎？」她直接在節目中回應，「我說到做到」，因為職務交接的關係必須有個緩衝，將會主持到3月29日為止。

黃光芹表示，我已經請辭了，但是因為有職務交接的問題，不能拍拍屁股走人，並向聽眾承諾，「我做到3月29月為止，大家不要急，也不要覺得惋惜，我歷來說到做到」。

黃光芹強調，不會因為韓國瑜的新聞事件影響她主持的公正性，「新聞人準則不公器私用，我對我的節目安排，我會盡到我新聞人的原則，請大家不用擔心」。

韓國瑜11日接受《POP搶先爆》專訪時提到，目前沒有考慮選總統，4月也不會去領表，「上任第一天就在想，任期做完下台那一天，高雄市民怎麼評價我。」黃光芹聽完追問「你的任期有多長？」、「會做滿4年？」韓回「我4年任期，我會繼續做……」

▲高雄市長韓國瑜接受黃光芹訪問。（圖／POP搶先爆提供）



節目結束當天下午，媒體再度追問韓國瑜「市長會做滿4年嗎」，但韓驚訝反問「誰說的？」隨即澄清他在節目上是說現階段2020不在考量內，目前腦中想的都是如何把高雄經濟衝起來，至於黃問他一任市長任期是幾年，「全台灣都知道是4年。」

為此，黃光芹當晚在臉書發文，強調她重新聽了4遍錄音，「若韓國瑜市長想整個推翻也沒關係，這在新聞採訪上很常見」，但廣播收音有留下音檔，雙方不妨來「對一下」。貼文一出，引發部分韓粉不滿，質疑黃光芹斷章取義、臆測推論，認為韓國瑜從頭到尾都沒完整說要「做好做滿4年」，而且現在不領表也不代表未來不接受徵召。

▲黃光芹被韓粉攻擊。（圖／翻攝自黃光芹臉書）



不料網路風波愈演愈烈，不僅有激進網友私訊侮辱，還揚言對黃光芹兒子不利。黃光芹控訴，韓粉鋪天蓋地網路霸凌她全家，起因就是韓國瑜一句「誰說的」吹響了網攻的號角，「這個團體（韓粉）人神不分，權利薰心，不容異議，不講自由」，夫妻倆不會再忍耐，已經報警處理，對3名網友提告。

14日下午，黃光芹請辭Pop Radio主持，許多媒體人及網友聽聞消息相當不捨，紛紛透過管道聲援。韓國瑜受訪時表示，不理解黃光芹為何閃電辭職，他解釋，雙方專訪時有認知上的差距，但沒有衝突也沒那麼嚴重，之後雙方各自澄清就好，至於是否會去探望黃光芹？韓國瑜說，黃光芹現在情緒起伏大，可能過一段時間才會去，在此他也呼籲韓粉務必理性、和平、包容及和諧，秉持理性批判，不要使用情緒性攻擊字眼。

▲韓國瑜。（圖／共訊）

