3天連假以上蘇花路廊　21噸以上大貨車常態時段管制定案

▲3天連假以上的蘇花路廊，21噸以上大貨車常態時段管制在18日定案。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

因應連續假期蘇花路廊湧入大量車潮，公路總局第四區養護工程處於18日與宜蘭縣政府、花蓮縣政府、民意代表及相關貨運公會召開「蘇花路廊3日以上連續假期禁止21噸以上大貨車通行管制會議」，會中決議對3天連假蘇花路廊時段常態管制大貨車。

公路總局第四區養護工程處表示，透過歷年連續假期交通尖峰時段分析，交通尖峰時段會依假期特性、天數、天候狀況等因素而有不同，經大數據分析後，假期天數為3至5天之連假首日，及倒數第2天原則上車流較為集中，為避免大量車流同時湧入蘇花路廊，因此該處希望藉由時段性管制，紓解尖峰時段之車流。

而2019清明連續假期管制21噸以上大貨車時段，分別是：4月4日南下0時至17時、北上0時至15時；4月5日7時至13時；4月6日至4月7日是12時至16時。



另考量連續假期管制之一致性，並讓業者及民眾易於遵循，後續連續假期天數為3至5天（春節、清明節除外）之管制時段如下：

一、第1天：南下：時至17時、北上5時至15時 。

二、第2天7時至13時。

三、第3天至第5天12時至16時。午

公路總局第四區養護工程處呼籲用路人，出發前請做好車輛安全檢查，並於行車前請先至該處網站參閱「台9線蘇花公路蘇澳─東澳段通車宣導」，瞭解相關行車安全須知及各種行車管制規定，及多利用公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw）並隨時注意收聽廣播訊息，以維行車平安！