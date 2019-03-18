媽媽會魔法！貪吃兒「嗑光魚板秒識破」　網全歪樓：我家的也叫它花花！

▲許多小孩都叫魚板「花花」。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

現在的小孩精靈古怪，想要把他們唬得一愣一愣的可沒那麼容易了。一名媽媽日前買了火鍋回家當午餐，因為兒子很愛吃魚板，還幫魚板取了一個暱稱叫「花花」，回家時她特別告訴兒子今天有他最愛的花花，還開玩笑說那是她用魔法變出來的，結果兒子吃完後，一秒識破。

女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，兒子很愛吃火鍋料裡的魚板，那天中午她買了臭臭鍋回家，開心地告訴兒子今天的午餐有他最愛吃的「花花」。

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媽媽：阿秉來～吃花花～

兒子：媽媽～為什麼有花花？

媽媽：我用魔法變的啊！

兒子：魔法？！

媽媽：對啊！魔法變變變！

她原本以為成功騙到兒子，自己終於能一圓當魔法師的夢想，沒想到兒子迅速把魚板吃完後，她的「魔法謊言」馬上被識破。

兒子：媽媽，花花呢？

媽媽：花花沒有了啊！你吃完了！

兒子：媽媽！！！魔法！變花花！

媽媽：呃⋯變變變！花花在你肚子了⋯

她的老公在一旁聽了幸災樂禍地說，「還魔法勒！變錢出來啊！」她無奈地說，現在的小孩真的不能亂唬，「唉⋯不說了⋯我要去練習魔法了⋯」。

結果網友們看到她的貼文紛紛歪樓，大家的小孩竟然不約而同地都把魚板叫「花花」，「我家兩個女兒也都是叫它花花耶，原來小孩都這麼叫它」、「我們家雙寶也超愛，也是叫他花花」、「我兒子也是叫魚板花花耶」、「我小時候也叫他花花」、「我女兒3m5y也愛吃這個，也叫花花」。

暱稱「花花」意外引起網友們熱烈討論，原PO驚訝地說，看了留言才知道原來有這麼多小朋友都叫他一樣的名字，「突然發現⋯走鐘了⋯重點是我沒有魔法，不是魚板叫花花啦」。

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