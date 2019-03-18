快訊／阻止男出國被怒丟下樓！桃機女尖叫「4F→2F」重傷　2人身分曝光

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▲桃機男女爭吵阻出國，女遭男扔下樓。（圖／記者趙永博攝）



社會中心／綜合報導

桃園機場驚傳墜樓意外！一對男女18日凌晨0點40時在第二航廈搭乘手扶梯時，疑似從4樓摔落，導致兩人堆疊躺在地上，目前已緊急送敏盛醫院治療。根據了解，兩人都是30多歲的華裔人士，女方到機場阻止男子出國，下電扶梯時兩人發生爭執，最後女子遭男子公主抱丟下樓，但男子隨後也一起落下。

▲桃園機場深夜驚傳1男1女從手扶梯墜落，目擊者驚恐：滿地是血（圖／翻攝自爆料公社）

有網友在臉書社團「爆料公社」貼文指出，事件發生在桃園機場第二航廈，一男一女18日凌晨0點40分許，突然從4樓的手扶梯上摔落至2樓，現場滿是血跡，救護人員獲報後立即到場，將兩名傷患載走急救，暫時沒有生命危險，全案目前警方到場偵辦中，詳情還有待釐清。

▲警方已經封鎖現場調查。（圖／記者趙永博攝／下同）

一名沈姓目擊者表示，他下班時剛好經過，恰巧先聽到有一名女子大叫兩聲，接著便聽到東西墜落的撞擊聲，這才看到女生著地；經過30秒後，男生也跟著摔下來，先撞上手扶梯的把手後又重壓在女生身上。

目擊者指出，「應該是男生把女生推下樓，恐怖情人吧，後來自已也想自殺或同歸於盡。女生真的摔的很嚴重，希望她能保住一命。」

網友看完紛紛留言，「一次推兩個？」「哇怎了摔下去的？」「夭壽哦～願平安～」、「縫這麼小怎麼摔的」、「希望平安無事，電扶梯的縫隙是否加裝防墜網提高安全」。