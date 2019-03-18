OL每月請生理假！他酸「平常沒事月經來卻快死？」　同事：活該單身34年

▲有女網友說，「我就是那個每個月姨媽痛到都要吃止痛藥的人」。（圖／資料照／記者李佳蓉攝）

網搜小組／綜合報導

一名男子得知女同事每個月都請生理假，直呼「她不是裝的嗎？平常都沒事，月經來就一副快死的樣子。」其他女同事聽了無言，表示活該對方單身34年。而根據《性別平等工作法》規定，女性受雇者每月可請一天有「半薪」的生理假，全年請假日數未超過3天不併入病假計算。

這名無言的女同事近日在「爆怨公社」臉書社團發文，還原和男同事的對話：

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同事：某某某真的很敢欸，全公司沒人敢請生理假，就她敢。

原PO：為什麼不能請生理假？這不是《勞基法》規定的嗎？

同事：根本沒人在請生理假的啦，哪有人每個月都要請生理假的。

原PO：可能她的身體狀況就真的比較嚴重啊。

同事：妳確定她不是裝的嗎？平常都沒事，月經來就一副快死的樣子。

原PO：呃…不能用平常的樣子來評論一個人的身體狀況啊，況且月經來造成的不適，從外表根本看不出來，只有本人才知道。

▼有人直呼，「祝福該同事下輩子做女生」。（圖／資料照／記者黃軍瑋攝）





同事：反正生理假這個東西，根本沒人敢請啦，請了一定會被講話的。

原PO：生理假是符合《勞基法》的，那是我們女生的權益，身體不適請假在家休息，總比硬撐工作結果昏倒送醫還好吧。

同事：可是硬撐會讓人覺得你很努力替公司想，願意為公司犧牲奉獻，人家高層都嘛喜歡這樣的員工，搞不好升遷還能比較快。啊如果只是因為月經來不舒服就要請假休息，高層就會認為這個員工很草莓，一定會被列入黑名單。

原PO：…

原PO寫道，「已經不想反駁，只是在心裡OS，『我看只有你才會這樣想吧，還好你不是高層，不然這間公司遲早會被你搞到倒閉』。」她認為，「就是因為有像你這樣的人，才讓很多女生因為怕被講話而不敢請生理假。友善職場不歧視、多體諒，從你我做起。」

▼根據《性別平等工作法》規定，女性受雇者每月可請一天有「半薪」的生理假。（圖／達志／示意圖）

有女性看完直呼「滿肚子火」；原PO回「活該他單身34年」。還有人說，「真的有女生生理期來時，生理痛到下不了床」；原PO回「我是沒有這麼嚴重過，但我室友有過，而且嘴唇白的嚇人，還一直發抖冒冷汗，我當時緊張到差點要叫救護車了。」

其他人留言，「生理痛的人才懂生理痛」、「我就是那個每個月姨媽痛到都要吃止痛藥的人！每個人的身體狀況不同好嗎？為什麼不舒服還要硬撐著去上班，難道就沒有權利請假在家休息嗎」、「祝福該同事下輩子做女生」。

依《性別工作平等法》規定，女性受雇者因生理日致工作有困難者，每月可請1天生理假，全年請假日數未超過3天，不併入病假計算，但其餘第4到12天則計入病假。《勞工請假規則》則規定，勞工每年有30天病假，工資折半發給；也就是說，女性每年不併入病假的3天生理假加上30天病假，共有33天的假，雇主應給付半薪。