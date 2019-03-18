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兒時蒐集癖！懷舊貼紙簿滿是「5566和飛天小女警」　她懷念嘆：時代的眼淚

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲她小時候的貼紙簿都是偶像明星和卡通人物。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

隨著時代的演進，許多東西開始慢慢消失，年輕的孩子們也逐漸對這些老東西陌生。一名女網友最近從家裡翻出小時候的貼紙簿，頓時兒時回憶湧上心頭，也感慨這本花花綠綠的簿子已經不再流行，自己有好幾本也丟失了，只剩下3本可以偶爾翻出來回味。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

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▲5566是當時最紅的偶像團體。（圖／翻攝自爆怨公社）

女網友在臉書「爆怨公社」社團中貼文，她近日從房間裡翻出小時候蒐集貼紙的本子，上面貼滿各式各樣的貼紙，有卡通人物小魔女DO RE MI、哈姆太郎、小熊維尼、綠茶犬、哆啦A夢、飛天小女警等，還有那時的當紅偶像5566，頓時想起許多小時候的回憶，不禁感慨地說，「時代的眼淚呀～貼紙簿，以前有超多本貼紙簿的，現在剩三本。」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲貼紙簿裡滿滿的小魔女DO RE MI。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看到她的貼文也紛紛懷念地說，「我也有一本貼紙簿，超懷念」、「小時候都是蒐集美少女戰士，好幾本，還會跟同學交換，長大之後就不見了」、「以前最愛和同學交換貼紙」、「裡面一半以上圖案都有，最後被我用不見了」、「我以前蒐集美少女戰士，貼紙撕下來貼貼紙簿，背卡還會蒐集起來一疊疊整理好，後來被我媽全丟了」。

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關鍵字：爆怨公社,貼紙簿,時代的眼淚,5566,小魔女

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