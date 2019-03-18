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宜蘭慧燈中學76人上繁星　國立大學43人、醫學系2人

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▲▼2019年大學繁星推薦入學放，宜蘭私立慧燈中學成績亮眼，共76人錄取。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲2019大學繁星推薦入學放，宜蘭私立慧燈中學成績亮眼，共76人錄取。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭私立慧燈中學繁星成績亮眼，共76人錄取，其中國立大學共43人，分別是臺大1人、清大2人、交大1人、成大4人、政大1人、中央3人、陽明醫學系1人，台北醫學大學1人。

2019繁星推放榜，慧燈有望連續12年蟬聯宜縣錄取人數最多之寶座，尤其錄取臺大、清大、交大、成大、政大等一流國立大學人數亮眼，質量俱佳，顯現慧燈中學長年辦學有成。

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慧燈中學校長吳松溪表示，總計有76人透過繁星推薦，成為各大學的準新鮮人，通過國立陽明大學醫學系及臺北醫學大學第一階段甄選各有1人，錄取臺大、清大、交大、成大、政大等國內頂尖國立大學共計有43人；另外能夠進入輔仁、淡江、東吳、東海、元智、中原等傳統知名私立學府的同學也有33人，全校師生、家長與有榮焉！

通過國立陽明大學醫學系第一階段甄選，在校成績排名前百分之一的陳杏容積極參與辯論社、室內樂社等多元活動，因目睹國小同學罹患重症，因此立下投身杏林，濟世救人的心願。

至於通過臺北醫學大學醫學系第一階段的陳冫朮，在學測中獲得4科59級分的高分，國文、英文、自然3科更達15級分，在校成績排名前百分之一，因受父親在澎湖義診，以及高一暑假跟隨校方到泰北滿星疊地區進行服務學習之影響，對於偏鄉醫療有深刻體悟，因而立定從醫救人的遠大志向。

數學科考出15級分滿分佳績的陳昱樺，從小對於數學展現了高度熱忱，於慧燈中學就讀6年期間，積極參加各項數理競賽，也都獲得佳績，錄取國立臺灣大學數學系就是他圓夢的第一步。

而母親在中國醫藥大學任教的周宇歡，自幼立定以營養系為第一志願，也透過繁星制度錄取中國醫藥大學營養學系。

曾經參加本校泰北海外服務學習的林士堯及林奕亘，也順利分別進入個人第1志願：國立清華大學經濟學系及計量財務金融學系。

而同樣到泰北服務學習的吳佳蓉、蔡昀辰、吳兆哲、潘奕勳也一同進入國立台北大學就讀，其中，吳兆哲和潘奕勳兩人更是籃球校隊成員，具體展現慧燈學子允文允武、五育均衡的全人教育目標。

吳松溪說，特別值得一提的是，此次錄取繁星計畫的慧燈學子有36人參加過校方積極推動的各類海外服務學習，其中26位去過泰北，6位前往日本進行加賀服務學習，4位遠赴葡萄牙，藉以拓展學習視野與胸襟。

吳松溪在獲知高3學子的優異表現後，也立即親自向全校師生廣播這份表現優異的繁星榜單，除了向這群優秀的大學準新鮮人表達恭賀之意，也期望他們能夠秉持一貫的認真態度，敦品勵學，成為未來的國家棟梁。在校師生聽到吳松溪校長廣播高三學生繁星入學的佳績後，都感到十分光榮，校園內各個角落也陸續傳來陣陣歡呼聲！

▲▼2019年大學繁星推薦入學放，宜蘭私立慧燈中學成績亮眼，共76人錄取。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

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關鍵字：宜蘭,私立慧燈中學,繁星放榜

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