宜蘭加碼大利多　二行程機車舊換新最高補助3萬5

▲宜縣府18日宣佈，2019年機車舊換新最高補助3萬5，縣內二行程機車車主，請能把握最後加碼的補助機會！（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

催油門會冒白煙、排氣管出口會有一層油污的二行程機車，即將邁入最後補助的階段，為讓更多宜蘭縣民共同響應淘汰老舊機車，並換購電動二輪車，宜縣府18日宣佈，2019年機車舊換新最高補助3萬5，就盼縣內還持有二行程機車的1萬2千89位車主，能把握最後加碼的補助機會！

宜蘭縣長林姿妙表示，為了加速淘汰老舊機車，宜縣除持續補助一般民眾汰舊換新外，2019年度更擴大補助對象，只要二行程機車車主具中／低收入戶、原住民及車籍設於大同鄉及南澳鄉的條件，將再提高加碼補助，純淘汰二行程機車最高補助5仟8佰元，換購電動二輪車最高補助3萬5仟元。

另外也新增淘汰二行程機車後換購中古或新燃油五期以上機車的補助方案，最高補助1萬2仟8佰元，希望藉此減輕弱勢車主換車負擔，儘早響應汰舊換新。

另一方面宜縣內中華汽車經銷商及頡昇綠能公司也特別響應縣府美意，推出弱勢車主加碼補助5仟元及3仟元，均補助至6月底止，而國內唯一重型電動機車的睿能公司，亦針對宜縣符合四行程機車換購重型電動機車之車主提供1仟元的配件折扣金，補助至3月底。

相關詳細補助辦法及申請表格，請至環保局網站（http://www.ilepb.gov.tw/）查詢，或致電該局機車定檢服務專線：03-9901529詢問，補助申請均至2019年底止，請民眾把握最後加碼補助機會。