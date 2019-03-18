宜蘭中學繁星錄取41人　羅東高中26人上榜

▲2019繁星推薦入學招生放榜，宜中再創佳績，錄取人數38人（若加上醫學系通過名單，則有41位同學）。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

2019繁星推薦入學招生放榜，宜中表現優異，亮點不斷，除是全縣70級分以上人數最多外，繁星入學錄取人數亦再創佳績，錄取人數38人（若加上醫學系通過名單，則有41人同學）。而羅東高中則是有1位錄取台灣大學牙醫系、3人獲醫學系通過。

宜中表示，該校繁星推薦入學錄取人數從2014年21人，2015年28人，2016年36人，2017年38人，2018年39位，到2019年38位（若加上醫學系通過名單，則有41人同學）。另台大錄取2人，313林耘平、313朱恆昀，北醫牙醫錄取1人，313洪睿佑。

請繼續往下閱讀...

而第八類組醫學系同學，有3人通過申請，在競爭激烈的第八學群當中，相當不易。到於錄取（通過）公立大學共25（24＋1）人，較去年多3人。

宜中表示，活動多元，課程精實，教學盡心，面對2019課綱，善誘學生的學習動機與熱情是校方的理想，引導學生妥善開展與自我、他人、社會、自然的各種互動能力是校方的目標，同學3年穩紮穩打，多方探索，在「適性揚才、終身學習」的願景下，相信一定可以找到自己的志趣。

另有闗羅東高中2019繁星推薦入學招生放榜情形，羅高表示，有1人錄取台灣大學牙醫系、3人同學獲醫學系通過（分別是國立陽明大學、輔仁大學及長庚大學），共26人錄取，3人通過總計29人，其中錄取國立台灣大學有1人，國立大學共有15人，成績優異。