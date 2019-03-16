30日宜蘭綠博開幕　林姿妙：當天免費入園

▲▼16日體驗人生第一次下田耕作的宜蘭縣長林姿妙宣布，因是綠博20週年，為歡迎大家一起體驗綠博感受綠博，30日開幕當天優惠全國民眾免費入園，熱情邀請大家春遊綠博。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

2019宜蘭綠色博覽會將於30日至5月12日於冬山河生態綠舟盛大展開。16日上午，在田頭家、宜蘭縣林姿妙縣長的帶領下，100位來自四面八方的親子學員齊聚冬山河生態綠舟怡然聚落，捲起袖子、褲管，一同下田學習插秧。人生第一次下田耕作的林姿妙更宣布，因是綠博20週年，為歡迎大家一起體驗綠博感受綠博，30日開幕當天優惠全國民眾免費入園，熱情邀請大家春遊綠博。

宜蘭縣政府表示，2019宜蘭綠色博覽會的主題為「綠遊」，規劃農業實驗學校及生態綠舟兩大主題區，其中包含10個極具特色的館區及數座超夢幻藝術裝置，內容為落實「生產」、「生活」、「生態」三生共構的理念，持續行銷蘭陽平原這塊土地上的永續生活態度。

在機械化耕作主流的時代，手工插秧對應怡然聚落的水梯田而言，以順著蜿蜒的地形插秧，梯田的翻犁、整平、田埂田崁的管理、梯田水源灌溉與浸淹，乃至於秧蓆設置及秧籃的擔放，都蘊含先民開墾至今累積下的經驗與智慧，也是2019年宜蘭綠色博覽會「里山生活家」展區想傳達給大家的永續生活態度。

為宣傳綠博，由冬山在地經驗豐富的老農陳朝欉、游興南、張正根與林曜聰等4人，16日教導縣林姿妙長與近百名學員如何鏟秧、擔秧、牽輪子畫線及插秧，2分多的田地不到1小時已布滿綠油油的秧苗，在老師傅們的細心照料下預計於7月上旬收成。

宜縣府指出，2019年不但是綠色博覽會移師冬山河生態綠舟的第3年，也是綠色博覽會舉辦第20屆。距離綠博開幕還有13天，歡迎大家在綠博活動期間能常來到冬山河生態綠舟作客，除觀賞各式精彩表演節目以及參與各種豐富多元的體驗活動外，也邀請大家一同陪伴綠色博覽會走過20歲生日。