高雄3車連環撞　電動車「斷成兩半」2輕傷1重傷　

地方中心／高雄報導

高雄市左營區翠華路13日深夜11點15分，發生1輛電動車與2輛機車連環撞，電動車斷成2半，另外2部機車車頭受損，3位駕駛全身多處擦傷，分別送往國軍高雄醫院與高雄榮總治療；警方獲報後到場實施酒精測試，3位駕駛均無酒駕情形，相關事故肇事責任將持續調查釐清。

▲高雄左營區翠華路發生3車連環撞。（圖／地方中心翻攝，下同）

經警方調查，電動車駕駛廖男（78年次）沿翠華路北上行駛至菜公路102巷口，停於慢車道上欲穿越道路，未料，陳男（82年次）駕駛紅色機車於返家途中，當時夜深燈光昏暗，未注意到廖男停於慢車道上，導致2車碰撞，待警方到場前，另一名洪男（51年次）駕駛著黑色機車，也未看到前方道路上發生車禍事故，再與肇事2車輛碰撞，3車連環撞倒地。

本起交通事故導致3駕駛手、腳、臉部有多處擦傷，救護車先將廖男及陳男2名輕傷送醫，洪男則傷勢較重，左手臂疑似骨折，救護人員也立即將洪男送往醫院治療；廖男的電動車座椅與車身斷成2半，陳男的紅色機車車頭嚴重毀損，洪男的黑色機車車頭也有多處受損。

警方將持續調查相關事故肇事責任，並呼籲所有駕駛人行經無號誌路口時，應保持警戒注意前後車輛減速慢行，確認無來往車輛時再通過路口，保障自身及他人安全。