　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

高雄3車連環撞　電動車「斷成兩半」2輕傷1重傷　

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

地方中心／高雄報導

高雄市左營區翠華路13日深夜11點15分，發生1輛電動車與2輛機車連環撞，電動車斷成2半，另外2部機車車頭受損，3位駕駛全身多處擦傷，分別送往國軍高雄醫院與高雄榮總治療；警方獲報後到場實施酒精測試，3位駕駛均無酒駕情形，相關事故肇事責任將持續調查釐清。

▲▼高雄左營區翠華路發生3車連環撞。（圖／地方中心翻攝）

▲高雄左營區翠華路發生3車連環撞。（圖／地方中心翻攝，下同）

經警方調查，電動車駕駛廖男（78年次）沿翠華路北上行駛至菜公路102巷口，停於慢車道上欲穿越道路，未料，陳男（82年次）駕駛紅色機車於返家途中，當時夜深燈光昏暗，未注意到廖男停於慢車道上，導致2車碰撞，待警方到場前，另一名洪男（51年次）駕駛著黑色機車，也未看到前方道路上發生車禍事故，再與肇事2車輛碰撞，3車連環撞倒地。

▲▼高雄左營區翠華路發生3車連環撞。（圖／地方中心翻攝）

本起交通事故導致3駕駛手、腳、臉部有多處擦傷，救護車先將廖男及陳男2名輕傷送醫，洪男則傷勢較重，左手臂疑似骨折，救護人員也立即將洪男送往醫院治療；廖男的電動車座椅與車身斷成2半，陳男的紅色機車車頭嚴重毀損，洪男的黑色機車車頭也有多處受損。

警方將持續調查相關事故肇事責任，並呼籲所有駕駛人行經無號誌路口時，應保持警戒注意前後車輛減速慢行，確認無來往車輛時再通過路口，保障自身及他人安全。

▲▼高雄左營區翠華路發生3車連環撞。（圖／地方中心翻攝）

▲▼高雄左營區翠華路發生3車連環撞。（圖／地方中心翻攝）

▲▼高雄左營區翠華路發生3車連環撞。（圖／地方中心翻攝）

▲▼高雄左營區翠華路發生3車連環撞。（圖／地方中心翻攝）

▲▼高雄左營區翠華路發生3車連環撞。（圖／地方中心翻攝）

ET快訊
快訊／台南虐殺1歲嬰！小媽媽、堂姊夫婦求處無期徒刑
BMW重機過彎打滑撞山壁！騎士「爆頭式摔飛」血噴滿地慘死
快訊／臉書IG崩潰10小時…終於「漸進式恢復」！網PO文搶測

關鍵字：車禍,連環撞,機車,電動車,高雄

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

影／奪命影像曝光！女走北車斑馬線　5秒後遭公車右轉輾爆頭慘死

影／媽媽送的20歲生日禮是186萬LEXUS　彰化富少開1年酒駕撞爛

成醫職場霸凌！他闖開刀房「猛砍護理師7刀」　體循師被判1年

新竹「詭異蜈蚣陣」？號誌燈故障20分鐘　機車停成「貪食蛇」

酒駕失控撞斷路燈　高雄男彈副駕「彎腰對折」痛苦抽搐

更新／北市百齡橋下「浮屍趴渠溝」！　詭母子倒旁邊草地

離奇溺斃淡大女學生英勇事蹟曝　曾怒嗆虐狗男PO網助警逮毒蟲

淚！兒成植物人只拿到「和解金3萬6」　母淪「八大」咬牙苦撐　

淡大電眼正妹陳屍水溝　臉書曬「摯友嘟嘴合照」：正能量拉我一把

快訊／台南虐殺1歲嬰！　小媽媽、堂姊夫婦求處無期徒刑

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

小心腿！被母親抱著玩溜滑梯　女童腳踩煞車瞬間往後弓骨折

劉至翰被辣妹熱情「全身貼住」　 前妻蹲路邊大哭

90°直角方塊頭 12級風吹不動　心酸被起底：想為她變年輕點

機車姨尬轎車：一定要切過去！　連試2次45度角「鬼切式轉彎」

Selina高齡愛狗Pinky離世！　 「謝謝妳給了我5699個幸福美好的日子」

離奇溺斃淡大女學生英勇事蹟曝　曾怒嗆虐狗男PO網助警逮毒蟲

淚！兒成植物人只拿到「和解金3萬6」　母淪「八大」咬牙苦撐　

淡大電眼正妹陳屍水溝　臉書曬「摯友嘟嘴合照」：正能量拉我一把

快訊／台南虐殺1歲嬰！　小媽媽、堂姊夫婦求處無期徒刑

奇蹟！婦車禍成植物人3年忽然甦醒　開口第一句話：我想吃牛排

3歲童「滿頭血」成植物人　無照保母改判業務過失

噁！馬桶上驚見「黃色小雨」他崩潰PO網　網傻眼：拍抖「陰」？

柯文哲談華山分屍提「恐怖情人」挨告　檢：沒有妨害名譽犯意

慶生嗨過頭！高雄釣蝦場「互抹奶油」兩度幹架　1男送醫

高雄3車連環撞　電動車「斷成兩半」2輕傷1重傷　

首款採用高通系統封裝智慧機Zenfone　巴西亮相

凱擘開學優惠　月付899爽享上網、看電視、居家防護3服務

拜會白宮、國安會時間加倍　林右昌：非常高興非常成功

離奇溺斃淡大女學生英勇事蹟曝　曾怒嗆虐狗男PO網助警逮毒蟲

看管綿羊要被載去屠宰場　牧羊犬著急狂追貨車衝上高速公路

猿征羅德／交流賽首場　猿推葉家淇先發戰小島和哉

政院拍板修刑法　3人以上為「聚眾」、 罰金從300元調升至10萬

雲端最前線／韓流太強！立委補選郭國文、余天陷苦戰

淚！兒成植物人只拿到「和解金3萬6」　母淪「八大」咬牙苦撐　

主打全方位交流　陸貴州省實施「黔台融合發展推進年」

社會熱門新聞

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就..

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女..

淡江女酒吧遇16歲嫩男　斷3年..

淡江女大生魂斷百齡橋！16歲少..

酒駕撞碎女騎士亡！駕駛親友談賠..

彰化驚傳車內燒炭！休旅車內祖孫..

東吳商學院學生　獨赴中科大10..

她思念父親竟以鞋帶上吊　男友破..

金牌教練激戰賓士女　弄壞沙發露..

「妳裙子裡別穿」　人夫約小三陽..

BMW重機撞山壁　男騎士慘摔爆..

變態！道士趁女子體虛　壓在神桌..

5秒倒地！工人歪頭走慘遭拖板車..

即／北投停車場驚傳上吊！男掛大..

更多熱門

相關新聞

國際油價大幅上揚免驚　下週汽油小漲0.1到0.2元

受到國際油價上揚，帶動下週國內油價，依照油價公式及亞臨最低價規則來推算，汽油每公升調漲0.1到0.2元、柴油上漲0.3元，中油92無鉛汽油將漲到每公升26.6元，95無鉛汽油28.1元，98無鉛汽油30.1元，超級柴油25.0元。

車禍癱瘓遭拒賠　專家：產險公司有錯

光陽GP125機車下殺42200元

男駕車返家遭撞　轎車車側全毀

強制險理賠常兜不攏　失能殘廢認定爭議多

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

展榮問白癡公主：要不要跟我、我弟3P

快訊／臉書、IG大當機！小編全崩潰

和帥外甥洗澡17年！4200萬G球人妻驚爆出軌

小周周穿短裙「周杰倫緊抱懷中」

道士帶人妻到神壇後壞壞！兒子就在外面跪拜

6鬼纏身48小時！逃跑遭拉腳爆摔5樓

男「68秒闖9紅燈」暴力撞　女騎士慘死

快訊／龍俊亨宣布退團！認看過淫片

日本24歲天才IQ188　現在竟是無業青年

麥當勞全新甜心卡享薯條買一送一

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

淡江女酒吧遇16歲嫩男　斷3年舊愛

新一波春雨深夜襲！北部濕5天

鄭俊英自豪「頭小像花生」　Hani傻眼「一掌拍碎花生」

Selina心碎淚吻愛犬Pinky！105字告別

更多

最夯影音

更多

鸚鵡暴走式討債：阿公還我錢！　「無限碎唸」笑翻網：到底欠多少

幸福盟衝教育部抗議！險爆衝突　家長淚崩：美術課上性別平等？

「像恐攻」酒駕時速破百1死2傷　嗨歌男辯稱路上沒人忘了煞車

純手工芋頭冰、抹茶炸饅頭　嘉義6間必吃人氣餐廳攻略

流水蝦吃到飽+台中無敵夜景　夜拍新打卡點 「彩虹貨櫃屋」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面