他賣面紙辛苦存113萬　瘦子裝成「大肚男」狠心全領光

▲無良假檢警詐騙集團欺詐弱勢。（圖／記者邱中岳翻攝）

突發中心／台北報導

有精障手冊的李姓男子平日靠著賣面紙等商品及政府補助款生活，省吃儉用存下113萬元，但先前卻接到詐騙電話，4個帳戶內的金錢陸續遭詐團提領殆盡！警方透過監視器畫面逮捕湯姓男子，令人傻眼的是，他為掩人耳目，還故意穿著厚重衣服，裝成「大肚男」到提款機提領，後來否認犯案，但仍被法院裁定羈押。

警方說明，李男在住家接獲歹徒謊稱是台中市政府警察局組長，表示他日前因債務問題尚有案件需處理，要求交付4張金融卡及密碼，後來詐騙集團食髓知味，又要求他親自至銀行將每月省吃儉用所存的政府補助款定期存款解約，才可協助處理債務案件問題。

李男又依照歹徒指示將定存解約，後陸續遭該詐欺集團將4個帳戶內金錢提領殆盡；直到他到富邦銀行補刷卡片時，經銀行行員告知才發現所有帳戶內之金錢已遭車手於大桃園等地區提領數十筆，合計損失約113萬餘元，於是向警方報案。

案經專案小組抽絲剝繭，調閱大量監視器逐一過濾篩檢車手提領影像並分析歹徒移動路線，最終成功查緝未成年面交車手及多名提款車手共6人到案，全案依法移送士林地方檢察署偵辦。

【還有其他新聞】

►車頭整個炸裂噴飛！ 男「租小牛出遊」過彎自撞護欄...維修費GG了

►正妹差點被撞！三寶叔7PUPU衝進髮廊：妳罵X小 網譏：老男人剩一張嘴