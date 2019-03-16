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警察妻外遇...離婚遭小王「騙走600萬」！逼前夫向同事告發姦情

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▲男子搞外遇。（示意圖／CFP）

▲人妻交網友陷入熱戀，離婚後才發現被騙了。（圖／示意圖／CFP）

社會中心／綜合報導

一名朱姓人妻日前背著警察老公上網交友，認識了長相斯文的張姓男子，大談婚外情，她陷入熱戀，竟把家中600多萬積蓄都借給小王投資，還跟警察老公離婚。沒想到一個月後才發現張男根本就有女友，氣得告詐欺，並要求警察前夫在同事面前，對自己和張男提告妨害家庭，但事後這名員警撤告，檢方不起訴處分。

《蘋果日報》報導，朱女年近40，與深愛她的警察老公過著幸福家庭生活，有兩個小孩，但卻略顯乏味，因此她用透過「愛情公寓」網站看看外面的世界，於2017年7月認識了張男，墜入愛河。之後只要有機會，就和張男偷情，足跡遍布大台北地區的旅館、張男住處，甚至台中高鐵站附近汽車旅館、南投埔里旅館都能談情說愛。

被愛情蒙蔽的朱女認為張男才是真愛，並借了對方600多萬進行投資，最後她向丈夫坦承這段婚外情，要求離婚，警察老公雖然不願意，卻還是答應了，兩人於2017年12月7日簽字離婚。結果不到一個月後，朱女發現讓她深陷的「真愛」其實早有同居20年的女友，她被騙了感情還被騙錢，人財兩失。

朱女怒告張男詐欺，還故意到警察前夫好友任職的派出所報案，要前夫和她一起控告自己與張男的姦情，老實的前夫竟也答應這個荒謬要求。筆錄過程中皆由朱女主導，她在前夫面前曝光與張男鹹濕LINE對話訊息，坦承過去還有婚姻狀態時，就與張男發生了7次的性關係，另外還控訴張男騙說要娶她，才讓她心動離開了原本的家庭，又借對方600多萬。

檢察官在雙方的LINE訊息中發現，張男曾告訴朱女「我不要用你的錢！我不要求你任何東西」，而朱女也曾說過「其實我也沒想過要你還我」、「我真的被你下符了！都決定分手還在擔心你要怎麼把錢補回去」等語。而朱女的前夫到案後也未表示任何意見，一切依前妻說了算，最後他也說，從來沒有想要告前妻，想要撤回告訴。

由於警察前夫表明了要對朱女撤告，依照《刑事訴訟法》告訴不可分的原則，撤告效力及於張男，檢察官也只能對兩人做出不起訴處分，另外張男被控詐欺的部分，檢察官認為屬民事糾紛，也一併處分不起訴。

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關鍵字：警察,人妻外遇,詐騙,小王

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