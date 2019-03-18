姊弟戀不滿分手提油見舊情人　恐怖情人打算燒全家

▲林姓男子不滿被分手，竟企圖縱火燒對方全家。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

新北市林姓男子與鄭姓單親媽發展姊弟戀，但女方打算提分手。林男不滿被分手，2017年10月間竟買汽油到鄭女家中，打算對鄭女住家放火，林男對鄭女全身潑汽油後，拿出打火機企圖點燃，還好被壓制，沒有造成傷亡。最高法院審理後，依照殺人未遂罪，將林男判刑7年定讞。

判決指出，林男與育有一名小孩的鄭女，年紀相差10多歲，但雙方在2017年3月間萌生愛意、開始交往；不過只交往7個多月，鄭女就因年齡差距及觀念、個性不合等問題，提議分手。林男不滿被分手，又企圖挽回，竟在2017年10月中，先以兩個保特瓶去加油站購買汽油，隔天上午前去樹林鄭家。碰巧鄭女送小孩上學後買早餐返家，鄭女眼見林男拿出小瓶汽油，鄭女為求脫身，把家中鑰匙、早餐均交給林男，要求林男將早餐拿上樓交給家人，鄭女隨後逃往鄰居家裡躲藏，林男只好離開。

由於林男掌握自家鑰匙，鄭女隔天連忙換鎖頭並裝設監視器，碰巧林男也以還鑰匙為理由上門。兩人見面後，林男隨即閃身進鄭女房間鎖門，將鄭女全身潑灑汽油，拿出打火機企圖點燃。鄭女機警拍落打火機，林男又打算拿出另個打火機點火。這時鄭女的弟弟、裝機的工人適時破門而入，將林男壓制，報警逮捕林男。林男被依殺人未遂罪提起公訴。

法院審理時，林男否認犯案，辯稱是鄭女自己潑汽油要自焚，但裝汽油的寶特瓶均驗出林男DNA，戳破林男謊言。一二審法院均將他判刑7年，案經上訴第三審，最高法院18日駁回上訴定讞。

