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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

因應民意國民參審將融入陪審　「合審分判」新制出爐

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▲國民法官，人民參與審判，參審，陪審。（圖／視覺中國CFP）

▲國民參審將融入陪審，成為合審分判的新制度。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

人民參審制將出現大改變！司法院表示，因應民意，目前推動的《國民參與刑事審判法草案》將作出調整，原本由國民法官與職業法官共同「合審合判」的草案，將融入民眾更屬意的陪審制度精神，改成「合審分判」，先由8位國民法官審訊，一致評決有罪後，再請3位職業法官進行後續判決。

參審制大轉彎的消息，《ETtoday新聞雲》先前就掌握消息，2月底時司法院秘書長呂太郎接受訪問時指出，參審納入陪審的意見有兩種，一種是針對現有的草案，納入「陪審的元素與精神」；另一種是完全採用英美法中原汁原味的「陪審制」。兩種方式都有討論，但還沒共識，也還不知道該如何呈現。最後經討論後，改成「合審分判」的新架構。

蔡英文總統上任後召開全國司改國是會議，決議將國民參審列為司法院最重要推動草案，司法院也隨即完成《國民參與刑事審判法草案》送交各單位會銜。但人民對司法信任度持續低迷，根據國立中正大學犯罪研究中心日前公布的民調，有近八成的民眾，不信任法官審理案件的公正性。再加上司法院提出的國民法官與職業法官「合審合判」制度遭到支持人民團體大力反對，進度卡關，為了順應民意，並儘速讓法案過關，司法院與民團協商改為「合審分判」制度。

「合審分判」制度是針對司法院推出的國民法官制度做出變更，雖仍維持3位職業法官的人數，但國民法官的人數由6位增加到8位；並且案件審理方式，由8位國民法官在第一階段認定事實部分，進行審理，若一致決定被告有罪，再交給3位職業法官進行第二階段審理。而第二階段審理中，至少須有1位職業法官認同有罪，3人才能開始量刑；但若要判死刑，應由11位法官一致決定。

比較大的問題，在於國民法官無法達成有罪或無罪的共識，形成僵局陪審（hung jury）。此時，檢察官可選擇撤回起訴或重新起訴，再度遴選新一批8位國民法官。而對於僵局陪審的狀況，目前司法院與民間團體還沒共識，主要是從美國的一致決，或澳洲的容許一票之差，來擇一做出決定。
 

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