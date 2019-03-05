50歲女網交8周就結婚！老公居然是恐怖情人比鄉土劇還扯

圖文／鏡週刊

最近女星楊麗菁公布自己遭到恐怖情人糾纏的過程，真的非常誇張，更誇張的是居然跟美劇《髒鬼約翰》有87分像！但《髒鬼約翰》把誇張程度不斷往上推，直接破表，因為這麼誇張的劇情居然是真人真事改編！

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1.生活需要驚悚刺激等元素來調味。2.覺得韓劇的灑狗血已經有點枯竭了，來，老美的狗血可以淹死你。

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話說在80年代、以及90年代初，好萊塢非常著迷於「枕邊恐怖人」之類的驚悚題材，《致命的吸引力》把一夜情變成惡夢，之後就有好多類似的題材紛紛出籠，像是《繼父》《與敵人共枕》等。沒想到過了這麼久，居然這類題材又捲土重來，而且整個口味加重。

2014年，年過50的室內設計師黛博拉開始上網交友，在經過幾次不太滿意的約會後，遇見了約翰米漢。他們2個人一見如故，讓黛博拉覺得感情又有了希望，只是這晚在爭執中結束，約翰負氣而去。但黛博拉的2個女兒維洛妮卡、泰拉，卻對母親的交友標準無法苟同，因為黛博拉這輩子已經離婚4次了。就在黛博拉死心之際，約翰打電話來跟她道歉，要求給他機會彌補。黛博拉答應了，果然第2次見面就非常的順利，感情進度非常快，相識4個星期就變成男女朋友，8個星期時就結婚了。

即使維洛妮卡、泰拉一起反對母親跟約翰的交往，也無法改變一切。當然故事沒有這樣順利，從第2集甜蜜的開始，約翰每天起床給黛博拉打果汁，調整好淋浴的水溫，還幫她擠好牙膏方便她刷牙（相形之下會幫老婆撥蝦的都是小意思，就不要再提了），到第2集結束，整個就是180度的大逆轉，晴天霹靂一個又一個打在戴博拉的身上，進入一個比鄉土劇還要誇張的境界。

對，約翰米漢是個騙子，他隱瞞了自己的所有過去，也捏造了自己現在的職業。更可怕的是，約翰就是個渣男，他交往過的女人、辦過他案子的警察，都對他提出禁制令（不准他接近），還有一堆恐嚇、詐欺的前科。黛博拉到底是得到什麼流感，才會腦袋不清楚嫁給這個男人（當然沒有這種流感可以得）？如果約翰不是他所宣稱的，「曾在伊拉克前線的無國界醫生服務」，那他每天穿個手術服在幹嘛？這一切的一切的謎團，難道你不想揭開嗎？黛博拉要怎麼逃出生天呢？

《髒鬼約翰》雖然有著令人翻白眼的劇情，你忍不住抱怨，天底下哪有女人這麼好騙（就是有）？到底是怎樣的男人有這種魅力（就是有）？今年就要50歲的艾瑞巴納，把約翰的雙面個性詮釋的非常好，加上他曾是寶格麗香水的代言人，一看就會讓女主角「沉船」。更有意思的是，真實案件中的約翰米漢，雖然也是人到中年，但無論體態、外表，都維持非常好（如果你問我，光從外表來判斷，我也會覺得無論是真實案件還是戲劇的約翰，都是好人樣）。扮演黛博拉的康妮布里頓，的確也跟現實生活中的黛博拉非常神似，服裝、髮型、到那種講話輕言細語，始終不怒不威的樣子，到後來天崩地裂又要繼續在約翰面前壓抑下來，讓她入圍金球獎。

這整齣劇我覺得在集數上可以更為緊湊，但編導也顧及各個觀點，像是交代黛博拉跟2個女兒因約翰而緊張的關係（種種無法解釋的厭惡，到後來都有了理由），還有黛博拉的姊姊辛蒂死於家暴，黛博拉母親的寬容等，讓她在故事後半部的轉變有了些交代跟解釋。另外觀眾也會看到，約翰米漢是如何從小就被教育，用各種偷拐搶騙的方式過日子，到後來他學會了虛張聲勢、惡人先告狀的反咬一口，把所有的人際關際都變成提款機。乃至於約翰如何哄騙女人的手法，都在劇中真實呈現。

但最奇葩的莫過於，這是真人真事。《髒鬼約翰》點出，即便是事業有成的女性如黛博拉，碰上這樣的感情詐騙，也會因為自尊等理由，想要委曲求全，卻讓事情越來越難以收拾（觀眾就會邊看邊罵「這個蠢女人！」）。《髒鬼約翰》最後怎麼收場，連好萊塢的編劇也猜不出來，因為真實案件便是這樣落幕。

不過《髒鬼約翰》對於新聞媒體而言，成功的把社會新聞改編成通俗娛樂。一開始《洛杉磯時報》記者克里斯多弗說服了黛博拉，接受訪問，做成了6集播客（Podcast），在短時間內創下千萬下載人次的收聽成績。之後《洛杉磯時報》以「Los Angeles Studio」的名義，開始籌備影集版的《髒鬼約翰》，透過Universal Cable等單位，最後在美國頻道Bravo（也是NBC的關係企業）播出（在此之外，還有一個片長一小時的紀錄片版本）。也就是說，以前的社會新聞就是一條新聞，但現在本身很誇張、很戲劇化的社會新聞，就可以直接變成戲劇了。我要說的是，其實「鏡文學」應該多多把A本的報導變成有潛力的戲劇才對，像是楊麗菁的遭遇，不就是現成的《髒鬼約翰》？！



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