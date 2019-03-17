華聞快遞／北京樓市「3·17」調控政策兩周年　二手房價降逾10%

▲北京樓市「3·17」調控政策兩周年，二手房價下降逾10%。（圖／CFP）



《北京》北京樓市「3·17」調控政策兩周年 二手房價下降逾10%

北京豐臺區某小區相似面積和戶型的住宅，2017年3月14日成交價818萬，每平米8.3萬，2019年1月底成交價678萬，每平米6.9萬。上述住宅比兩年前的高點跌了140萬。根據貝殼研究院最新發布的報告，2019年2月，北京二手房均價為59,898元（人民幣，下同）／平米，較2017年3月的高點下跌11.3%。（中新社）

《青海》三江源「清潔工程」全覆蓋 百萬農牧民受益

青海省環境保護廳副巡視員胡曉林17日指出，三江源「清潔工程」經過5年的實施，目前已實現全覆蓋，該工程的實施不僅改善了祖祖輩輩生活在這裡的百萬農牧民的生活環境，其生態環境也呈趨好態勢。（中新社）

《湖北》今年中央財政擬安排180億元補貼農機購置

2019年大陸繼續穩定農機購置補貼政策，中央財政擬安排180億元對農機購置進行補貼。中央農辦主任、農業農村部部長韓長賦16日在湖北指出，今年農機購置補貼資金突出綠色、需求導向，對保護性耕作、特色產業急需的農機新產品，實現應補盡補。（新華社）

《甘肅》甘肅凱凱農業每年向500貧困戶投放馬鈴薯 目前已帶動3000多農戶脫貧

大陸全國政協委員、甘肅凱凱農業科技發展股份有限公司董事長李愷指出，針對群眾增收瓶頸，凱凱農業實施了「一分田」工程，每年向500戶貧困戶免費投放馬鈴薯脫毒種薯，目前，該工程已帶動3000多戶農戶脫貧，戶均增收2000多元。（中國經濟網）

▼凱凱農業向貧困戶投放馬鈴薯，帶動3000多農戶脫貧。（圖／CFP）



《河北》河北廊坊116個高質項目集中開工 近四成承接京津產業轉移

河北省廊坊市政府17日上午舉行了重點項目集中開工現場會，華為廊坊雲數據中心等116個高端高質項目集中奠基，項目總投資1016億元。據了解，此次集中開工項目中戰略性新興產業和現代服務業項目占比62.9%，承接京津產業轉移項目占到了產業項目總數的37.5%。（中新社）

《北京》吸收外資穩定增長 前兩月新設外商投資企業6509家

大陸商務部日前公佈數據顯示，2019年1月至2月全中國實際使用外資繼續穩定增長，其中，1月至2月全中國新設立外商投資企業6509家；實際使用外資1471.1億元，同比增長5.5%（折合216.9億美元，同比增長3.0%）。（中國經濟網）

《江蘇》江蘇崑山：新政構築區域核心競爭力

江蘇省崑山市14日啟動實施祖沖之自主可控產業技術攻關計劃，面向全球高校院所、科研機構、行業組織等發布1000項企業技術需求，徵集解決方案。當天，共有100項技術需求現場揭榜，115家企業累計出資16.8億元。（光明日報）

《海南》海南：借力博鰲論壇 搭建合作橋樑

博鰲亞洲論壇2019年年會將在海南博鰲26日至29日舉行，海南省委外事工作委員會辦公室主任王勝指出，18年來，海南與論壇共成長、同發展，為推動論壇可持續發展貢獻了海南智慧和海南力量，也為推動論壇由單純的經濟論壇向綜合性論壇轉型發揮了重要作用。據了解，海南近年來一系列參與「一帶一路」建設的對外交往平台體系，搭建了海南與沿線國家、地區交流合作的新橋梁。（光明日報）

▼海南將借力博鰲論壇，搭建交流合作橋樑。（圖／CFP）

