力抗韓流「蔡賴配」有望？　吳澧培：賴清德會走自己的路

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

第二波立委補選16日登場，民進黨守住最受關注的新北、台南兩席，而國民黨候選人雖有高雄市長韓國瑜加持，卻僅保住彰化。對此，總統府前資政吳澧培17日受訪時表示，「賴神」與「韓流」在台南交鋒，最後是賴神贏了，顯示韓流漸漸退潮，至於行政院長賴清德是否有機會搭檔總統蔡英文組成「蔡賴配」，他則認為，「賴清德會走自己的路，不覺得兩人會搭檔」。

此役台南立委補選，民進黨候選人郭國文在賴清德全力輔選下，以62,858票險勝國民黨對手謝龍介3千餘票。吳澧培認為，謝龍介原本領先郭國文，但賴清德出來幫郭國文助選後，與韓國瑜在台南短兵相接，最後是賴清德獲勝，顯示韓流漸漸退潮，要轉嫁也不容易。

而儘管賴清德日前已表明不當2020候選人，但此役台南立委助選成功後，是否參選2020再度引發關注。吳澧培說，「看賴清德要不要出來，若出來就大有機會」，至於「蔡賴配」是否成局，他表示兩人個性與想法不同，「也許賴清德會走自己的路，不覺得兩人會搭檔」。

談及民進黨是否有機會贏得2020大選，吳澧培表示，「若民調高的人出來選機會就很大，也希望民進黨當選」，並期盼蔡英文若要競選連任，需有實際作為，認為蔡英文目前的民調還是差很多，要有具體措施、立法與執行，要做得到，人民才會有感。