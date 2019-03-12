大媽騎士2度用生命在左轉！「電音版大悲咒」笑翻全網：執念太深

突發中心／綜合報導

周姓網友在「爆料公社」貼出一段行車紀錄器，可以看見右側突然出現一位大媽騎士逼近、試圖左轉，緊急煞車、按喇叭也無法阻止她，甚至還被滴咕「啊我就是要轉彎啊」，誇張行為令人傻眼。許多網友看完後紛紛留言，「要檢舉，這個不應該放出來害人。」

▲大媽騎士2度逼車。（圖／翻攝自爆料公社，下同）



影片中可以看到，大媽騎士應依規定行二段式左轉，且也不應該騎在內側車道，沒想到她居然小車逼大車，即使對方按了喇叭也不以為意，執意就是要先切入內側車道、再左轉；眼尖的人可以發現，對向車道一台黑色轎車幸好有放慢速度，不然就會撞上逕自左轉的大媽。

周姓網友指出，「我的車就已經夠高了，從旁邊切過來根本不會發現，還好我速度不快。」但沒想到他按了喇叭，對方還放慢嗆聲「我就是要轉彎啊」，下一秒超車，迅速切進快車道再轉彎到對向車道。

▲最後還是逕自左轉到對向車道。



周姓網友氣得表示，「本人還真沒檢舉過，我想讓他當我第一個。」並把行車影片搞笑的配上電音版大悲咒，以示大媽騎士2度用生命在「點歌」的執念。

許多網友看完後痛批「這遲早會晚七天到家」、「拜託檢舉，死三寶想死還要拖人下水」、「她真的一心想死」、「活動神主牌真的很嚇人」、「背景音樂也太鬧了吧XDD」。

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