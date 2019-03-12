　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

大媽騎士2度用生命在左轉！「電音版大悲咒」笑翻全網：執念太深

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

突發中心／綜合報導

周姓網友在「爆料公社」貼出一段行車紀錄器，可以看見右側突然出現一位大媽騎士逼近、試圖左轉，緊急煞車、按喇叭也無法阻止她，甚至還被滴咕「啊我就是要轉彎啊」，誇張行為令人傻眼。許多網友看完後紛紛留言，「要檢舉，這個不應該放出來害人。」

▲▼移動式神主牌。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼移動式神主牌。（圖／翻攝自爆料公社）

▲大媽騎士2度逼車。（圖／翻攝自爆料公社，下同）

影片中可以看到，大媽騎士應依規定行二段式左轉，且也不應該騎在內側車道，沒想到她居然小車逼大車，即使對方按了喇叭也不以為意，執意就是要先切入內側車道、再左轉；眼尖的人可以發現，對向車道一台黑色轎車幸好有放慢速度，不然就會撞上逕自左轉的大媽。

周姓網友指出，「我的車就已經夠高了，從旁邊切過來根本不會發現，還好我速度不快。」但沒想到他按了喇叭，對方還放慢嗆聲「我就是要轉彎啊」，下一秒超車，迅速切進快車道再轉彎到對向車道。

▲▼移動式神主牌。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼移動式神主牌。（圖／翻攝自爆料公社）

▲最後還是逕自左轉到對向車道。

周姓網友氣得表示，「本人還真沒檢舉過，我想讓他當我第一個。」並把行車影片搞笑的配上電音版大悲咒，以示大媽騎士2度用生命在「點歌」的執念。

許多網友看完後痛批「這遲早會晚七天到家」、「拜託檢舉，死三寶想死還要拖人下水」、「她真的一心想死」、「活動神主牌真的很嚇人」、「背景音樂也太鬧了吧XDD」。

【更多新聞】

PTT貼文「麻煩幫我收拾一下」！台中男消失30分鐘...旅館上吊身亡

持牙刷性侵弱女子！渣男辯「只是挑逗」...揭童年被強暴陰影：我要報復

150cm瘦男露鳥求歡！豐腴國中妹「奪刀壓制」逃跑...他臉綠糗爆

ET快訊
「推我一把走向解脫的人」輕生醫LINE對話曝光　母：要找出那
正妹女大生「看長頸鹿」搭衣航遇死劫　酸民卻狂罵：炫富報應
Superdry極度乾燥撤離東區！賣143件外套才夠付百萬月
鄭俊英老司機名單爆內幕！6人是偶像兼Rapper網驚：根本明
獨／行政院防虐童「兒少法」修正版本沒進立院

關鍵字：大悲咒,神主牌,大媽騎士,快車道,內側車道

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小模穿「薄紗丁字褲」旅拍！色影師受不了...手貼酥胸4秒

15歲少女哭求「月經來」仍遭內射懷孕　結果DNA還他清白

13歲少女與男友嘿咻3次！　母在垃圾桶撿到「用過的保險套」氣瘋

陌生男子躺旁邊！正妹遭撿屍性侵...睡醒身上只剩小可愛

性愛片主角是老公！人妻氣炸提告　檢方「沖繩偷情」不起訴

大媽騎士2度用生命在左轉！「電音版大悲咒」笑翻全網：執念太深

躲查緝進死巷倒車撞警　前科男滿車毒品、大麻種子

「推我一把走向解脫的人」輕生醫LINE對話曝　母：我要找出那個人

同居不到2周...17歲未婚妻拿聘金跑回越南　準新郎告媒人侵占

專偷「原味內衣」　糗！警察找上門時還穿在身上

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

黑男幫4歲小鮮肉配對❤　女娃只給他2分...史上最低

侯昌明參加失智父「畢業典禮」　哽咽告訴他：你放心去吧...

ATM存錢！後方男持刀搶走1萬… 瞄一眼「戶頭餘額」冷笑秒還她

大陸電競飯店結合「住宿＋吃雞」 1天450元每天入住率達七成

王嘉爾.蕭敬騰.陳粒新歌全球首唱　選手驚見MATZKA..一唱就過關

大媽騎士2度用生命在左轉！「電音版大悲咒」笑翻全網：執念太深

躲查緝進死巷倒車撞警　前科男滿車毒品、大麻種子

「推我一把走向解脫的人」輕生醫LINE對話曝　母：我要找出那個人

同居不到2周...17歲未婚妻拿聘金跑回越南　準新郎告媒人侵占

專偷「原味內衣」　糗！警察找上門時還穿在身上

決戰汐止！悍女「如雨般」的巴掌把閨蜜打趴　臉腫如豬還濺血

新北市府職員持美工刀追砍上司　全因臉書這篇PO文激怒他

告小吃店拿換美鈔　檢不起訴並打臉銀行：你們專業都分辨不出

老婦沒鑰匙冒雨走1公里跌倒失溫　警送熱粥暖暖包

公墓驚魂！　女騎士半夜遭「攔車押人」　男劫色不成劫財

大白鷺東石排排站！牠「穿錯衣服」列隊　網偷笑：有間諜

傳宋楚瑜將宣布參選總統　親民黨：有人力拱

金曲歌后官靈芝發片！　「爵士配黑白照片」探討社會議題

市議員之子中彈身亡！　南加大9人凌晨買酒遭「4歹徒圍搶」

卓榮泰找4立委搶救台南選情　林俊憲轟謝龍介：賣水果欺騙農民

4歲童「電池當硬幣吞」慘掛急診　醫嚇壞：放電差點沒命！

威廉波特戰友打職棒　歐晉坦言：從小成名壓力大

舊愛蔡依林MV今上線！　錦榮一臉茫然：我回去再看

WWW全球資訊網30歲！創辦人憂：已遭惡棍劫持成「失控巨獸」

為回憶增添色彩！AI幫你把黑白老照片上色

21歲女和「愛了5年的喪屍」結婚 抱起深情親吻稱：接受她的一切

社會熱門新聞

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公..

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因..

「82歲就打82下」19歲孫甩..

網購屈臣氏1千5百萬商品都0元..

她控堂哥性侵　檢近親亂倫真相

小孩超商撒嬌　她拒絕後牽手到櫃..

13歲少女戰3男：他很快就結束

員工被開除　強鹼淋主管頭害終生..

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

快訊／虎林街深夜驚傳女子墜樓亡

「幾歲打幾下」　82歲嬤報警求..

即／林口凌晨火警　鐵皮屋狂燒

兒上吊亡只留遺書　暖警幫貧母籌..

更多熱門

相關新聞

男友穿袈裟滾床單　還臉紅狂念「大悲咒」！

男朋友是「和尚」怎麼辦？一名大陸女網友於微博發文表示，在網路上認識一年子之後，兩人常常一起打遊戲，進而演變成男女朋友的關係，3個月後兩人終於在現實生活中見面，沒想到這人竟然是一名「和尚」，更稱自己練過「金鐘罩鐵布衫」所以不用戴套，最後死賴著不走，跟著女網友到公司上班，讓人看了咋舌。

土地公鎮煞！錦新大樓百牌位身分曝

電動車阿伯逆向跨雙黃線　撞轎車倒地

違規險撞騎士　惡霸：你騎錯車道

他怨被惡意逼車　網看行車紀錄器怒了

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

粗心媽空中哭求飛機折返　原因曝光

勝利群組爆「有大咖女星私密片」

獨／通知輕生案　警見死者是親兒

台中RX男載失智爺回家　聽到對方驚人背景

鄭俊英「老司機群組」對話渣爆！

顏清標帥兒套牢遊法失聯正妹　週日補請

見女友小王共浴！他一封簡訊→結局神展

「聽到床搖晃」人妻凌晨驚見老公床戰義兄女兒

ATM存錢！搶匪看她「餘額」秒還她

早餐吃1顆蛋超棒！「5大好處曝光」

她月台往返8趟崩潰！長榮妹神救援

北捷驚見90°直角方塊頭！12級風吹不動

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

網瘋傳神隱少女原型　地主崩潰：求別來

特／勝利退出：BIGBANG的時代過去了

更多

最夯影音

更多

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

救人第一！麻醉醫車停大門奔急診 救回病患卻遭魔人偷拍PO網公審

女性必看！遇性侵犯自保8招　勾腳讓對方失衡、頭塞腋下鎖喉

勝利宣布退出演藝圈！ 「為了BIGBANG的名譽只能這裡了」

吳亦凡NBA強碰陳冠希！　現場影片外流...網看傻：在對罵？

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面