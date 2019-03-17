　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

曾順良傳承其子曾信凱　良友會擴大關懷弱勢做公益

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲前台南市議員曾順良之友會，舉行會員大會，曾順良感謝良友會大力支持，讓其子曾信凱順利傳承，以第2高票當選東區市議員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前台南市議員曾順良之友會，舉行會員大會，曾順良感謝良友會大力支持，讓其子曾信凱順利傳承，以第2高票當選東區市議員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

前台南市議員曾順良之友會，3月16日晚上在東區崇明國小舉行第17屆會員大會，前市議員曾順良感謝良友會大力支持，讓其子曾信凱順利傳承，以第2高票當選東區市議員，曾信凱表示，未來不忘初衷，繼承父親曾順良關懷弱勢做公益精神，擴大服務層面，永遠以人民福祉為優先，讓東區越來越好！

▲前台南市議員曾順良之友會，舉行會員大會，曾順良感謝良友會大力支持，讓其子曾信凱順利傳承，以第2高票當選東區市議員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第17屆良友會會員大會，由良友會主席前市議員曾順良和良友會會長許志成主持，席開150餘桌，1千多位良友會會員到場力挺，立委陳亭妃、議長郭信良、市議員蔡淑惠、林美燕、吳禹寰、許又仁、李中岑、周麗津與會，盧崑福、杜素吟派代表參加，冠蓋雲集。會中，曾順良將會旗交給會長許志成和曾信凱，象徵完成世代傳承。

議長郭信良率與會市議員上台表示，市議會兩次臨時會，做成決議要求市長黃偉哲兌現選前承諾，凍漲房屋稅，並取消房屋稅回溯15年，並退稅給市民，但黃偉哲一再以違法為由拒絕調整，他相信市民自有公斷。

▲前台南市議員曾順良之友會，舉行會員大會，曾順良感謝良友會大力支持，讓其子曾信凱順利傳承，以第2高票當選東區市議員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭信良表示，日前到屏東參觀台灣燈會，發現可帶動台南觀光，向燈展單位協商，借展50座得獎花燈到台南市議會展出，3月15日進行小小台灣燈會啟燈儀式，並加入七彩時光隧道和光雕秀，另有小朋友喜愛充氣式泰迪熊，美不勝收，歡迎市民前往市議會賞花燈，感受七彩奪目的燈會風情。

良友會會長許志成表示，良友會沒有政治色彩，是一群社會各階層不同成就的好朋友組成，大家17年來感情不變，在南市絕無僅有，將秉持歷任會長打下良好基礎，繼續做公益並關懷弱勢。

良友會主席曾順良表示，良友會17年來，不斷走進社會參與公益，協助弱勢，獲得社會很多掌聲和支持，他將市議員棒子傳承其子曾信凱，希良友會繼續支持曾信凱，他期許曾信凱永遠與人民站在一起，不要畏懼惡勢力，勇往直前，做對的事，絕對不要辜負會員的栽培。

▲前台南市議員曾順良之友會，舉行會員大會，曾順良感謝良友會大力支持，讓其子曾信凱順利傳承，以第2高票當選東區市議員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

曾信凱表示，接棒以來，良友會不斷的改變及創新，也加入許多年輕的生力軍，為了就是讓良友會生生不息，讓宗旨不斷延續！他承諾一定會以身作則，讓良友會越來越好，不忘初衷，秉持熱情，服務社會，關懷弱勢做公益，永遠以人民福祉為優先，讓東區越來越好！
曾信凱說，今年與良友會會長許志成多番討論下，決定在頒發聘書上做出節源，省下傳統獎盃費用，讓每一筆會費更能發揮公益效益，今年使用金色紙張做聘書更顯珍貴，再過3年就是良友會黃金20年，意義非凡！

ET快訊
圖解一周2波鋒面30°C高溫變化　周五北部急降10°C重回濕
屏東4歲童撞臉「駁二尿尿小童」衝高雄相認根本是本尊

關鍵字：曾順良,傳承,曾信凱,良友會,公益

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／目睹騎士遭鋼索割喉亡　起重機司機傻眼：他硬從我桿子底下過

短裙女遭色狼撲倒內褲掉一半　房東竟要她退租：長太漂亮也是麻煩

媽祖入夢守護10年！鐵齒韓國籍女「車禍重傷」生還...淚跪發願建廟

保時捷北宜過彎失控撞山壁　賓士小跑車追撞…父子輕傷

韓國瑜報喜！鴻海「擴大投資」高雄...他樂笑：鮮花也要銷往澳門了

影／我打的很光榮！　謝龍介哽咽謝妻「欠她的下輩子再還」

「麻豆文旦敗市」打敗龍介仙　台南賭盤組頭慘賠賭客樂歪

短裙女遭色狼撲倒內褲掉一半　房東竟要她退租：長太漂亮也是麻煩

親子彩繪越南斗笠　看見越南街頭美麗的一道風景

曾順良傳承其子曾信凱　良友會擴大關懷弱勢做公益

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

剛出生浪浪遭棄...變身警犬小黃　特製掛牌「實務訓練中」萌到爆

行人讓機車？高雄伯傻站斑馬線　騎士人行道上集體闖紅燈右轉

誤投飯錢！弟盯「公車錢筒」手抹淚水　帥司機拒開鎖…結局暖翻眾人

與女兒分開...產媽獨住月子中心　一周後重逢相擁爆哭：我好想妳！

一起大口森呼吸！台南人必去的3處世外桃源

親子彩繪越南斗笠　看見越南街頭美麗的一道風景

曾順良傳承其子曾信凱　良友會擴大關懷弱勢做公益

獨家／晚餐原來選在這裡！　韓國瑜帶郭董來吃「好料的」

海軍敦睦艦隊安平港開放參觀 大批民眾排隊爭睹壯盛軍容

飛8500公里　潘孟安到非洲模里西斯關心台灣漁民

「腐城一日遊」滿滿的美食 《辛普森家庭》另類行銷台南

蘭嶼達悟之父紀守常百歲誕辰活動　副總統陳建仁親自參加

新北首場「愛情來了」未婚聯誼　「專屬愛情照相館」開麥拉

台東市藍晒圖廣場變身大歌廳　鄭進一等6資深藝人開唱

漁船失去動力船長手臂割傷　台南海巡緊急救護

告別鬆垮！Sisley推出最強身體抗老　把全身肌膚當成臉來顧

HBL／寧可自己0分也想奪冠　永仁林佳蓉紀錄夜黯淡

親子彩繪越南斗笠　看見越南街頭美麗的一道風景

忘了老伴逝世！失智爺「便當吃一半」等她回家…留2頂安全帽：想帶妻旅行

瞄準2020！發起「徵召韓國瑜」網路連署　藍議員：讓全台發大財

只打給老公、孫子⋯很少接到婆婆電話　韓女星抱著她大哭

很久沒吵架？男友做「7件甜蜜事」＝偷吃中　對妳好只因太內疚

拜會不躲藏　柯文哲餐廳大方見黎安友

《爸爸去哪兒》天天抽高「11歲逼近170cm」　遺傳名模爸基因帥翻！

韓劇編輯哭爆「詩會從世上消失！」　台灣詩人：一旦在心裡就是永恆

高市出60警臨檢酒店！ 爆乳妹補妝 顧客嗨到一半超尷尬

地方熱門新聞

獨／晚參選在這！韓國瑜帶郭董來..

加敦街戰斧豬招牌牛鮮嫩飽食免千..

大順路橋拆除　橋邊居民重見天日

萬金石馬拉松　北海岸萬人齊聚開..

闖客城鐵橋爽PO照　遊客遭檢舉..

滿滿的美食 《辛普森家庭》另..

萬金石馬拉松　金山警設行動補給..

國小籃球嘉年華　推動籃球風氣

林姿妙：宜蘭綠博開幕日免費

東大路機車地下道改造變身

顏清標孫女帶球嫁　五代同堂達陣

樂多坊旅館動土　花蓮2年內3家..

關山親水公園如何玩　許瑞貴告訴..

嬤湧泉洗衣一甲子！地主1億買下..

更多熱門

相關新聞

黑手拚事業　老謝：鐵牛精神

財信傳媒董事長謝金河發臉書表示，財訊集團的企業參訪，真正的鼻祖是邱永漢先生，他的投資信條是：投資要眼到，腳到！也就是說用自己的雙腳走出去看企業，用眼睛盯著經營者看，用心來評價一家公司。最低層次的是到處打探消息，聽明牌。

清大陳璽文　要用10年圓夢蓋學校

超佛水餃老闆長期送160份老人餐

王令麟重新擦亮東森房屋品牌

失火燒掉1／3輔具　門諾將加緊勸募

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

正妹脫光求復合　男：她想性侵我

獨／法比歐「東區索吻翹臀妹」纏綿1分半

高中生為一筆錢吵架跳樓…爸媽崩潰

三重台南輸超慘　韓粉大崩潰

台中OL掉手機　失智爺撿到道歉說原因…她哭好久

獨家／鄭人碩證實和小薰交往中！

男友嫌不是粉色！高中妹：顏色判我死刑

目睹騎士遭鋼索割喉！吊車司機傻眼

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

美養父母決定摘除「銀眼」女童雙眼

快訊／車太鉉認賭博「退出所有節目」

泰國刷180萬！他神回打趴詐騙集團

太陽、大聲軍中近況曝光！粉絲看到照片哭了

車太鉉被爆涉非法賭博吸金

宋仲基捲髮中分頭現身婚禮當司儀

更多

最夯影音

更多

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽「我想愛你一輩子」擁吻甜炸

台中傳女司機遭襲胸！哭喊不要　59秒地獄影片網怒：人渣快肉搜

狗媽「墨水不夠」只塗滿一顆頭　網被萌翻：要叫小黑還小白？

星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　牽著爸爸手走向最愛的他

黃健瑋躺楊謹華胸膛喊：溫暖！　火熱床戲「我被你弄累了」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面