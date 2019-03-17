曾順良傳承其子曾信凱　良友會擴大關懷弱勢做公益

▲前台南市議員曾順良之友會，舉行會員大會，曾順良感謝良友會大力支持，讓其子曾信凱順利傳承，以第2高票當選東區市議員。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



前台南市議員曾順良之友會，3月16日晚上在東區崇明國小舉行第17屆會員大會，前市議員曾順良感謝良友會大力支持，讓其子曾信凱順利傳承，以第2高票當選東區市議員，曾信凱表示，未來不忘初衷，繼承父親曾順良關懷弱勢做公益精神，擴大服務層面，永遠以人民福祉為優先，讓東區越來越好！

第17屆良友會會員大會，由良友會主席前市議員曾順良和良友會會長許志成主持，席開150餘桌，1千多位良友會會員到場力挺，立委陳亭妃、議長郭信良、市議員蔡淑惠、林美燕、吳禹寰、許又仁、李中岑、周麗津與會，盧崑福、杜素吟派代表參加，冠蓋雲集。會中，曾順良將會旗交給會長許志成和曾信凱，象徵完成世代傳承。

議長郭信良率與會市議員上台表示，市議會兩次臨時會，做成決議要求市長黃偉哲兌現選前承諾，凍漲房屋稅，並取消房屋稅回溯15年，並退稅給市民，但黃偉哲一再以違法為由拒絕調整，他相信市民自有公斷。

郭信良表示，日前到屏東參觀台灣燈會，發現可帶動台南觀光，向燈展單位協商，借展50座得獎花燈到台南市議會展出，3月15日進行小小台灣燈會啟燈儀式，並加入七彩時光隧道和光雕秀，另有小朋友喜愛充氣式泰迪熊，美不勝收，歡迎市民前往市議會賞花燈，感受七彩奪目的燈會風情。



良友會會長許志成表示，良友會沒有政治色彩，是一群社會各階層不同成就的好朋友組成，大家17年來感情不變，在南市絕無僅有，將秉持歷任會長打下良好基礎，繼續做公益並關懷弱勢。

良友會主席曾順良表示，良友會17年來，不斷走進社會參與公益，協助弱勢，獲得社會很多掌聲和支持，他將市議員棒子傳承其子曾信凱，希良友會繼續支持曾信凱，他期許曾信凱永遠與人民站在一起，不要畏懼惡勢力，勇往直前，做對的事，絕對不要辜負會員的栽培。

曾信凱表示，接棒以來，良友會不斷的改變及創新，也加入許多年輕的生力軍，為了就是讓良友會生生不息，讓宗旨不斷延續！他承諾一定會以身作則，讓良友會越來越好，不忘初衷，秉持熱情，服務社會，關懷弱勢做公益，永遠以人民福祉為優先，讓東區越來越好！

曾信凱說，今年與良友會會長許志成多番討論下，決定在頒發聘書上做出節源，省下傳統獎盃費用，讓每一筆會費更能發揮公益效益，今年使用金色紙張做聘書更顯珍貴，再過3年就是良友會黃金20年，意義非凡！