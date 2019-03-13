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超佛水餃老闆現身！長期提供160份老人餐　東森樂當愛的大平台

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▲▼超佛水餃老闆現身！長期提供160份老人餐　東森樂當愛的大平台。（圖／弘道仁愛之家提供）

▲龍信食品總經理邱慶宏(左2)近日親送160人份餐食至宜蘭南澳弘道仁愛之家，由范文東神父(右2)代表致謝。（圖／弘道仁愛之家提供，下同）

記者林璟倩／綜合報導

日前ETtoday曾報導「獨居、遭棄養老人擠爆宜蘭弘道之家　屋漏壁癌資金缺口500萬」揭露宜蘭南澳弘道仁愛之家極缺物資及修繕資金的消息，陸續帶來許多正面效應，其中東森購物友好廠商龍信食品便透過東森慈善基金會牽線，允諾將長期提供160份老人餐食，稍微緩解弘道之家物資困境。長期關注偏鄉及弱勢困境的東森慈善基金會在董事長王令麟的全力支持下，樂得擔任各界善心人士之愛的大平台，幫助協調物資分送，持續送愛到全台各個角落。

▲▼超佛水餃老闆現身！長期提供160份老人餐　東森樂當愛的大平台。（圖／弘道仁愛之家提供）

▲龍信食品允諾每月贈送160人份餐食。

龍信食品總經理邱慶宏近日與助理親送160人份的水餃（約2,400顆）至宜蘭南澳弘道之家，他表示：「我們之前曾透過東森購物販售且獲得好評，也知道東森慈善基金會長期在幫助偏鄉弱勢，因此一直希望有機會也能發揮企業小小力量傳遞愛，剛好最近東森購物專家增釗詢問我可不可以提供物資幫忙時，我立刻就答應了，而且也約定之後每個月會配送一次。假如弘道之家人力及設備許可，我們也很樂意配合調整供應小籠湯包、煎餃、餡餅等，讓老人家試試不同的口味。」

▲▼超佛水餃老闆現身！長期提供160份老人餐　東森樂當愛的大平台。（圖／弘道仁愛之家提供）

▲弘道仁愛之家工作人員介紹並說明現況。

宜蘭弘道之家位處往來花蓮必經之路，但這些位於南澳的老人就像被社會遺忘的一群人，邱慶宏分享，「弘道之家雖然是基督教機構卻和我們傳統佛教一樣充滿慈悲心，收容很多孤苦無依的長輩，提供一個場所幫助老人家吃、住、穿及醫療服務，令人相當感動。尤其親自走訪發現，雖然院區小而老舊，院內有許多坐著輪椅、行動不便的老人，但無論廁所、房間或廚房院內各個角落卻維持的非常乾淨整潔，可以感覺到他們是真的很用心在照顧這些老人家。希望透過這次與東森慈善基金會合作的送愛行動，拋磚引玉讓更多人願意起身一起為弱勢族群努力，創造更美好的社會。」

▲東森購物自2017年起開啟愛心認捐平台，由會員認購下單後直送受贈單位，公開透明的機制獲得廣大迴響。

東森慈善基金會董事長王令麟長期關注偏鄉及部落弱勢族群需求，並自2017年主動發起「愛心認捐公益平台」行動，不定期在東森購物上發起募資專案，曾針對偏鄉弱勢學童募得所需的電腦、運動鞋、外套、傷藥貼布等物資，連續至少3波募資活動、屢屢在會員的熱烈響應下快速完成任務，累計募得超過總價值65萬元的物資，以實際行動透過網路打破地區限制，讓社會關懷直送全台。

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關鍵字：公益,愛心雲,弘道仁愛之家,老人院,龍信食品,東森慈善基金會,送愛到部落

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