清大畢業的陳璽文完成10年前願望　如今想在10年後圓夢「蓋學校」

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

每個人一生都在追求自己的夢想，有人希望30歲前存下人生第一桶金、有人希望能環遊世界，也有人立志做服務人群的事情。陳璽文，畢業於清大、交大的高材生，28歲時完成18歲許下的夢想─開咖啡店、當老師，如今他正在朝著另外一個願望─蓋學校。



畢業於清華大學電機系、交通大學電子研究所的陳璽文，高中時就代表台灣參加奧林匹亞物理競賽，研究所時獲3項國際專利…豐富的人生經驗讓他畢業後就被新竹科學園區前三大科技公司錄取。陳璽文後來選擇的，是在面談時用「玻璃杯」盛水招待他的聯電，捨棄其他兩家用紙杯裝水招待他的公司，開始他3年的研發替代役生活。



原來，陳璽文在大學時就參加慈青社，在課餘時間投入慈濟志工服務，包含推廣環保，更曾主動向當時的新竹市長提出「使用環保杯的運動」企劃。聯電的環保理念、重視勞工權益與社會公益的企業文化讓陳璽文認同，他就職後依舊利用下班、假日當志工，更在新竹的少年矯正學校擔任導讀志工、陪伴接受感化的學生。



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3年後，當第一批由陳璽文輔導的高中生正要假釋、回到社會時，他思考著：這些孩子們真的有辦法融入社會嗎？身上被貼著標籤的他們，有辦法讓其他人接受嗎？如果缺乏機會、沒有能力就業，是否會陷入惡性循環，有朝一日又將回到這裡？



當陳璽文發現：接下來能幫忙這群學生的，只有學了15年的做咖啡技術。於是捨棄轉百萬年薪的正職工作，在2013年開了「井井咖啡廳」，讓這群受輔導的學生能培養一技之長、賺錢生活、與社會接軌。1、2年後，學成的就可離開了，從事其他工作的，陳璽文也會盡力幫他們介紹。



選擇公平交易咖啡豆的井井咖啡廳已陸續展店、在海外開了咖啡廳及工作室，更持續幫助剛從感化院出來的學生，也有幾位曾輔導的學生已自行開店。

▲▼陳璽文利用時間投入志工服務、到921災區學校陪為孩童課輔、全台兒童劇巡演、帶動社區親子班…等。

陳璽文依舊利用時間投入志工服務、到921災區學校陪為孩童課輔、全台兒童劇巡演…等。陳璽文表示，志工經驗學到的實地經驗、企劃經營，對他創業幫助很大。而咖啡店取名「井井」，也是源自志工服務的體悟：「每個人的人生都是條平行線，他希望很多條平行線能在這裡有所交集，不論是因為咖啡、演講或活動。」



「十年樹木，百年樹人」，陳璽文在28歲時完成18歲時許下的夢想─咖啡店、當老師，接下來的10年，陳璽文希望能打造一間「讓每一位有教育熱忱的老師發揮良能」的學校。