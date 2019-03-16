　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

清大畢業的陳璽文完成10年前願望　如今想在10年後圓夢「蓋學校」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼陳璽文畢業於清大、交大的高材生，28歲時完成18歲許下的夢想─開咖啡店、當老師，如今他正在朝著另外一個願望─蓋學校。（圖／慈濟基金會提供）

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

每個人一生都在追求自己的夢想，有人希望30歲前存下人生第一桶金、有人希望能環遊世界，也有人立志做服務人群的事情。陳璽文，畢業於清大、交大的高材生，28歲時完成18歲許下的夢想─開咖啡店、當老師，如今他正在朝著另外一個願望─蓋學校。

畢業於清華大學電機系、交通大學電子研究所的陳璽文，高中時就代表台灣參加奧林匹亞物理競賽，研究所時獲3項國際專利…豐富的人生經驗讓他畢業後就被新竹科學園區前三大科技公司錄取。陳璽文後來選擇的，是在面談時用「玻璃杯」盛水招待他的聯電，捨棄其他兩家用紙杯裝水招待他的公司，開始他3年的研發替代役生活。

原來，陳璽文在大學時就參加慈青社，在課餘時間投入慈濟志工服務，包含推廣環保，更曾主動向當時的新竹市長提出「使用環保杯的運動」企劃。聯電的環保理念、重視勞工權益與社會公益的企業文化讓陳璽文認同，他就職後依舊利用下班、假日當志工，更在新竹的少年矯正學校擔任導讀志工、陪伴接受感化的學生。

請繼續往下閱讀...

3年後，當第一批由陳璽文輔導的高中生正要假釋、回到社會時，他思考著：這些孩子們真的有辦法融入社會嗎？身上被貼著標籤的他們，有辦法讓其他人接受嗎？如果缺乏機會、沒有能力就業，是否會陷入惡性循環，有朝一日又將回到這裡？

當陳璽文發現：接下來能幫忙這群學生的，只有學了15年的做咖啡技術。於是捨棄轉百萬年薪的正職工作，在2013年開了「井井咖啡廳」，讓這群受輔導的學生能培養一技之長、賺錢生活、與社會接軌。1、2年後，學成的就可離開了，從事其他工作的，陳璽文也會盡力幫他們介紹。

選擇公平交易咖啡豆的井井咖啡廳已陸續展店、在海外開了咖啡廳及工作室，更持續幫助剛從感化院出來的學生，也有幾位曾輔導的學生已自行開店。

▲▼陳璽文畢業於清大、交大的高材生，28歲時完成18歲許下的夢想─開咖啡店、當老師，如今他正在朝著另外一個願望─蓋學校。（圖／慈濟基金會提供）

▲▼陳璽文利用時間投入志工服務、到921災區學校陪為孩童課輔、全台兒童劇巡演、帶動社區親子班…等。

▲▼陳璽文畢業於清大、交大的高材生，28歲時完成18歲許下的夢想─開咖啡店、當老師，如今他正在朝著另外一個願望─蓋學校。（圖／慈濟基金會提供）

陳璽文依舊利用時間投入志工服務、到921災區學校陪為孩童課輔、全台兒童劇巡演…等。陳璽文表示，志工經驗學到的實地經驗、企劃經營，對他創業幫助很大。咖啡店取名「井井」，也是源自志工服務的體悟：「每個人的人生都是條平行線，他希望很多條平行線能在這裡有所交集，不論是因為咖啡、演講或活動。」

「十年樹木，百年樹人」，陳璽文在28歲時完成18歲時許下的夢想─咖啡店、當老師，接下來的10年，陳璽文希望能打造一間「讓每一位有教育熱忱的老師發揮良能」的學校。

▲▼陳璽文畢業於清大、交大的高材生，28歲時完成18歲許下的夢想─開咖啡店、當老師，如今他正在朝著另外一個願望─蓋學校。（圖／慈濟基金會提供）

ET快訊
守住三重！余天哽咽：被「韓流」嚇到挫屎還是贏了
余天破5萬票宣布當選　支持者嗨翻擠爆總部
「郭國文應賣得比我更多」　謝龍介敗選：繼續挺農漁民
星光幫葉瑋庭「2年結3次婚」　高雄歸寧宴外籍帥夫親化妝
民進黨郭國文票數持續領先！自行宣布勝選
鄭世維宣布立委敗選　「韓流」難吹綠營鐵票
票數突破4.5萬　彰化國民黨柯呈枋自行宣布當選
激戰中台灣！彰化國民黨柯呈枋票數破4.5萬　可望當選
即／立委補選決戰316　ETtoday新聞雲1600即時開票

關鍵字：陳璽文,清華,交通大學,科技新貴,電子工程師,慈濟,環保,咖啡,學校,公益,更生人

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「減」垃圾比「撿」垃圾更重要！　海巡官兵科技之旅有了新感受

清大畢業的陳璽文完成10年前願望　如今想在10年後圓夢「蓋學校」

血癌妻骨髓配對成功卻等不到移植　他化身勸髓志工

影／小金門8豬場非洲豬瘟檢驗陰性　豬肉品解禁可運到大金門

９個從小被嚇到大的傳說！紅筆寫名字會短命、指月亮會被割耳朵

影／懷舊絕版扇也有！「明星花露水」原本129元　賣家10倍價：最後1瓶1500元

獲台灣傑出女科學家獎　台大數學系李瑩英：數學家是女性職涯好選項

遠距離3年！男友被教召5天「她沉默了」…下秒爽祭3招　網笑炸：女友不能惹

江宜樺再赴台大演講　「江老ㄙ你484愛打人」抗議布條掛滿場外

影／強迫症吃玉米！他大口咬「4排空洞」殘留0胚芽　千人驚讚：療癒翻

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

台灣舞團帶王力宏歌曲登《達人秀》　超強功夫舞奪「黃金按鈕」！！

首享天倫！白人夫妻初見南非養子　一聲「爹地、媽咪」讓她感動緊抱

3歲兒成植物人僅3萬6和解金　單親母淪「八大」咬牙苦撐

蕭敬騰.許書豪金曲獎上比大小　一聲「哥哥」...真的寫出一首歌！

《復仇者聯盟：終局之戰》正式預告　4月24日力挽狂瀾

「減」垃圾比「撿」垃圾更重要！　海巡官兵科技之旅有了新感受

清大畢業的陳璽文完成10年前願望　如今想在10年後圓夢「蓋學校」

血癌妻骨髓配對成功卻等不到移植　他化身勸髓志工

影／小金門8豬場非洲豬瘟檢驗陰性　豬肉品解禁可運到大金門

９個從小被嚇到大的傳說！紅筆寫名字會短命、指月亮會被割耳朵

影／懷舊絕版扇也有！「明星花露水」原本129元　賣家10倍價：最後1瓶1500元

獲台灣傑出女科學家獎　台大數學系李瑩英：數學家是女性職涯好選項

遠距離3年！男友被教召5天「她沉默了」…下秒爽祭3招　網笑炸：女友不能惹

江宜樺再赴台大演講　「江老ㄙ你484愛打人」抗議布條掛滿場外

影／強迫症吃玉米！他大口咬「4排空洞」殘留0胚芽　千人驚讚：療癒翻

韓流加持卻仍敗選　王浩宇：人民用選票讓韓國瑜走下神壇

【廣編】2019皇室戰爭職業聯賽最新情報　亞洲賽區第一賽季4月25日開賽

不能吃宵夜！　柴崩潰用「破喉嚨」抗議：有種再說一次

詹姆斯岡恩重回迪士尼！《雷神3》導演「星際3沒了」：搞屁啊

甜死人！王棠云「3招」實力寵夫，難怪余文樂那麼愛她

直擊／芮塔歐拉切了安德魯加菲爾德！　來台聽到「蜘蛛」笑了

中華電信搶進竹科　徵資通訊菁英人才

賴清德也涉違法為郭國文拉票！國民黨嗆：開罰

歐告碰屁股就收耳朵！　聽到「關鍵字」瞬間彈回來

做壞事被抓包！　兇手雙眼驚訝盯鏡頭：咦～怎麼會知道

生活熱門新聞

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全..

中華放大絕　吃到飽400元有找

女孩覺得男生30歲應該賺多少錢..

女醫請安胎假被威脅「上到生」　..

身分證有521　享劍湖山兒童節..

感情不順！七爺曝她前世種惡因

鋒面弱掉降雨掰！氣溫一路飆回3..

即／松山機場關閉！竟因無人機2..

倒水餃湯洗鍋！公婆驚叫浪費　新..

大雞腿中間「三角型大洞」　網曝..

男友被教召「她沉默了」　結局笑..

彩券被偷！老伯自責「捶打自己」..

想血拚！她隔日爽得「8字浪漫」..

10件事讓他興奮！網：台女難做..

更多熱門

相關新聞

血癌妻骨髓配對成功卻等不到移植

3月16日「骨髓關懷小組國際認證基礎教育訓練課程」在慈濟蘆洲聯絡處舉行，每位學員專注聽講並提問，每堂課甚至有隨堂測驗，學員們參加筆試，通過試講等覆核才能親自上陣，將來期許能提供捐贈者或社會大眾，更專業正確的解說與更完善的陪伴。

台灣慈悲科技「環保磚塊」獲肯定

Green NCAP環保大考驗

影／基士德擬配發現金股利3.8元

校園周邊道路遭占用　屏警加強取締

讀者迴響

發燒話題

雞排妹 基督城槍擊 安以軒懷孕 波音737 勝利退演藝圈 王令麟 復仇者聯盟 李宗泫 明星花露水 311地震 王金平 衣索比亞空難 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 還願 張庭瑚 王令麟 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 王令麟 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 王令麟 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 王令麟 孫安佐 蔡英文 袁惟仁昏迷 木村拓哉 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 韓國瑜 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 吉澤明步 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟

熱門新聞

100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！哽咽淚崩求婚片曝光

虐死4歲女童　狠心姨丈判17年

逃過血腥補槍　大馬男裝死救一命

JYP勸世語錄「藝人要誠實活著」

勝利滿腦子都錢！演唱會賣假藥」…GD心寒臭臉

更新／預拌車撞進仁武知名烤鴨店釀3傷

19歲工人摔死！領班怕停工　竟製造假車禍

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！

高嘉瑜登潮流雜誌「雪白美腿」全露

嫵媚小三示威正宮　網見正臉暴動

《星光》戴安娜要和2年女友結婚了

國中時嘗禁果　10年後告學長性侵

藍綠決戰316　ETtoday即時計票

少女挺「巨乳」逛超市被當賊！

更多

最夯影音

更多

三寶0減速瞎眼式左轉硬過！　逼迫高雄嬤停步撇頭險遭輾

媽祖練轎「衝告別式」會場停4分鐘　來送老信徒阿嬤...她見證起雞皮！

500元彩券被偷好幾張爺奶無助 哽咽「打自己」發洩...她目睹心碎

致青春！勝利.鄭俊英醜聞連環爆　完整僅存的「二代團」再毀四團

法國媽遊台南～寫書法、逛老街　臭豆腐一口塞表情卻逐漸母湯...

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面