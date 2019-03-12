倉庫失火燒掉1／3輔具　門諾基金會：將加緊勸募工作

▲一場大火將門諾「愛心輔具銀行」倉庫內存的輔具燒毀了1／3，災後現場滿目創夷。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

上週才宣布成立「花蓮輔具銀行」，門諾基金會位於花蓮市中央路的鐵皮倉庫，11日下午發生一場大火，把倉庫內存將近2000件輔具燒掉了1／3，目前據估計損失總金額超過100萬元。

門諾愛心輔具銀行執行長邱燕銀說，11日下午大火過後，工作人員緊急盤點庫存發現燒掉約600多件輔具，除了單價約2萬元的電動病床損失超過20床，損失最多的是助行器將近80件，損失金額目前估計超過100萬元。

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邱燕銀說，現場整理盤點受大火燒毀約1／3的輔具，所幸大都是備用輔具，對於輔具銀行的業不影響。她說，成立初期本就有計劃執行輔具勸募工作，現在更要加緊輔具勸募的速度，對於庫存較少的部份將進行緊急採購。

▲花蓮門諾基金會「愛心輔具銀行」目前有秀林、新城、壽豐、吉安、瑞穗、玉里、富里、卓溪共有8個「分行」。

花蓮門諾基金會「愛心輔具銀行」7日成立總行，目前有秀林、新城、壽豐、吉安、瑞穗、玉里、富里、卓溪共有8個「分行」，讓偏鄉民眾就近租用，也歡迎各界捐贈或回收二手輔具，包括輪椅、拐杖、腋下拐杖、四腳手杖、病床、抽痰器等，收費採公益原則「輕收費」，例如一般助行器月租50元，一般輪椅月租200元，付費困難者酌予補助，電話03-8237331。